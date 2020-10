Hace una semana, el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció que este 08 de octubre, día en que se conmemora el Combate de Angamos, sería un feriado laborable.

Rosa María Palacios explicó que solo hay cuatro feriados cívicos en el año, mientras que el resto responde a un carácter religioso. Asimismo, comentó que Miguel Grau no fue cualquier héroe, pues a pesar de los obstáculos políticos cumplió su deber.

“Grau fue diputado y le dijo a la representación nacional que él no reconocía otro caudillo que no fuera la Constitución. Que buena falta haría hoy en su día que el Ejecutivo recordara esa frase porque sino reconocemos otro caudillo que no sea la Constitución no estaríamos violando la Constitución para hacerlos trabajar hoy”, manifestó.

La abogada resaltó que un país se construye a través de las historias de sus héroes y de sus grandes gestas. Desde su punto de vista, esta era el mejor momento para que el Gobierno recordara los valores morales. Asimismo, añadió que espera que el proyecto de ley que buscar restituir los derechos laborales de este 08 de octubre sea aprobado por el Congreso.

“Decidieron robarles el feriado porque les pareció mejor. El Gobierno decidió que era mucho mejor que vayan a trabajar y que no se les pague el día que se les debe de acuerdo a la Constitución y la ley (...) Decidieron irrespetar la Constitución porque lo ha dicho el señor Martos de que los próximos feriados si los van a respetar”, agregó.

Por último, especificó que no todo es malas noticias, ya que el Ejecutivo cambió las prohibiciones apara los adultos mayores de 65 años a recomendaciones.

