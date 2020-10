Inician revocatoria de gobernador de Arequipa, alcalde provincial y alcaldes distritales

Por: Elmer Mamani

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) entregó 938 kits del proceso de revocatoria para las autoridades en 2017, pero solo 89 llegaron a cumplir todos los filtros. La mayoría se desinfló en el camino. Para este año, el exalcalde de Arequipa, Yamel Romero Peralta, se puso como misión recolectar 286 317 firmas, el 25% de los electores de la región. La difícil tarea para revocar del cargo al gobernador regional Elmer Cáceres Llica, contará con la ayuda de su colectivo Arequipa Primero y de 50 mil soles, aseguró. El promotor informó ayer que está a la espera de la respuesta a su trámite por parte de la ONPE y que se le entregue los planillones.

No intentará revocar al vicegobernador Walter Gutiérrez para no crear inestabilidad, resaltó. Lo calificó de un mal menor necesario. Para Romero son varios lo errores de la autoridad. Uno de ellos es que no gestionó una respuesta ante la pandemia. “Se ausentaba y estaba de farra (…) Cientos de muertos se pudo haber evitado”, indicó.

También acusó que hay corrupción en su gestión y que se ha visto rodeado de funcionarios incapaces.

No es el único que busca sacar del cargo a Cáceres. El comité de revocatoria Arequipa Dignidad también tramita un kit. El promotor es Jaime Gutiérrez. Víctor Mendoza, presidente del comité, no descartó unir fuerzas con Romero para alcanzar las firmas necesarias.

Este proceso arrancó el primero de octubre con la venta de los kits.

Otros en la mira

El alcalde de Arequipa, Omar Candia también está en la mira. El mismo Mendoza es el promotor. Fundamentó que no hay avances en el Sistema Integrado de Transportes que fue una de sus promesas de campaña y que la inseguridad campea. “Hay mucha corrupción en la municipalidad de Arequipa”, sostuvo.

Para revocar al burgomaestre se necesitan de 224 475 rúbricas, el 25% de los 897 898 electores, según la Asociación de Derecho Electoral y Gobernabilidad.

El comité Arequipa Dignidad también presentó a los promotores de los alcaldes distritales. Por ejemplo Jesús Díaz busca defenestrar al burgomaestre de Socabaya, Wuilber Mendoza, para tal fin necesita 13 305 rúbricas.

Mientras que Richard Condori promueve sacar a la autoridad de Hunter, Walter Aguilar, y a sus concejales. Requiere de 10 218 firmas. En tanto Wilber Huamán busca retirar del cargo al alcalde de Cayma, Jaime Chávez, y debe juntar 19 505 rúbricas.

Mendoza anunció que también el comité se unirá a promotores de revocatorias de los alcaldes de Paucarpata, José Supo; de Cerro Colorado, Benigno Cornejo, y de otras comunas. Una vez que se les entregue los planillones, señaló que en cada distrito tendrán locales para que la ciudadanía acuda a dejar su firma.

ENFOQUE

Julio Silva Meneses -exasesor de la ONPE

Mayoría de revocatorias no pasan filtros

En el proceso de revocatoria de 2017 pocos fueron los promotores, si lo comparamos con el año 2013. Y es que modificaciones a la normativa eliminaron incentivos para ellos como que haya elecciones después de la consulta. Ahora si se llega a hacer esta consulta, los accesitarios ocupan los cargos en caso se apruebe la revocatoria.

Pese a que la revocatoria se retrasó 4 meses por la pandemia en este proceso el espíritu se está manteniendo. Y es que la emergencia ha acentuado incumplimientos de las autoridades, falta de gestión, de gasto o corrupción. En el caso del gobernador Elmer Cáceres no hay antecedente de que se cumpla con el 25% de las firmas salvó el caso de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán. Para ello se necesita un logística enorme porque son varios los filtros que deben pasar. Es por eso también que muchas revocatorias no llegan a la meta y se desinflan.

Arequipa, últimas noticias: