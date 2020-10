Frente Amplio: Comisión Política exige que Lenin Checco deje vocería de bancada

La Comisión Política del partido Frente Amplio exige que el legislador Lenin Checco deje la vocería de su representación parlamentaria ante la denuncia en su contra por presunto acoso laboral, abuso de autoridad y violación a la intimidad.

Su asesora renunciante Gabriela Salvador informó en su carta de dimisión del último miércoles, y lo confirmó para La República, que el congresista la acusó de reglaje en su contra y, posteriormente, la amenazó si es que no dejaba el cargo señalando “temas de salud”.

“Mientras dure la investigación, el congresista Lenin Checco debe dejar la vocería titular de la bancada del Frente Amplio y brindar todas las facilidades para esclarecer la verdad, asumiendo toda la responsabilidad en los hechos que se le acusan”, se lee en un comunicado, difundido por el estadista y militante Farid Matuk.

El grupo representativo de esta organización política calificó como “grave” lo señalado por la militante, quien también fue candidata a integrar el Legislativo en el 2020. Por tal motivo, se solicitó al grupo parlamentario que evalúe el hecho y que se pronunciara al respecto.

“Dando demostración al país que en el Frente Amplio no hay espacio para inconductas y violación a los principios y tampoco conciliación con los que la violan”, se lee en el mensaje de la comisión política.

Además, piden que la Comisión de Ética del Parlamento inicie una investigación de oficio “para esclarecer totalmente la denuncia”. La vicepresidenta de este grupo de trabajo del Congreso es Mirtha Vásquez, también representante del Frente Amplio.

Hasta el momento, la bancada del Frente Amplio no se pronuncia sobre el caso. Fuentes de este diario señalaron que Checco informó que Salvador había renunciado el lunes pasado, pero no detalló a sus colegas los motivos de esta decisión.

Denuncia contra Lenin Checco

Según Gabriela Salvador, el congresista Lenin Checco se presentó a su domicilio el último domingo para acusarle de estar cometiendo un reglaje en su contra, por lo que le arrebató su celular personal.

PUEDES VER Martos sobre expansión del permiso de combis: Traería más informalidad y retrasaría la reforma del transporte

Días después el vocero de la bancada Frente Amplio le “aconsejó” presentar su renuncia precisando “temas de salud” y la amenazó que si no lo hacía tendría consecuencias notariales, profesionales y políticas.

La militante reitera que Lenin Checco no refleja los principios del partido político y no debe seguir siendo el vocero de la agrupación parlamentaria. “El discurso no es solo palabra, sino también la reafirmación de esta, y usted ha hecho todo lo contrario a lo que proclama”, se lee en su carta de dimisión.

Por su parte, el hasta ahora vocero de la bancada del Frente Amplio no aclara las acusaciones en su contra, pero dijo que “en ningún momento” le arrebató el celular. Agregó que se allana a las investigaciones que se inicien por el caso.

“Los cargos en el Congreso son de confianza, decidí ya no contar con Gabi, y se lo hice saber personalmente. Al respecto de lo que afirma, seguro tendrá sus razones. (...) Si la exasesora cree que hay algún tema ilegal, puede proceder como corresponde”, respondió el congresista Checco.

Frente Amplio, últimas noticias:

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacas de los temas que marcan la agenda nacional.