Durante una actividad oficial en Ayacucho, el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció que el gobierno estaba evaluando reabrir las iglesias en el mes de noviembre, aunque no se prestaría servicios eucarísticos.

Rosa María Palacios indicó que esta medida es sorprendente, pues primero se debe analizar el avance de la pandemia de la COVID-19 en el Perú. Asimismo, calificó de exabrupto las declaraciones de Vizcarra Cornejo.

Para la abogada, es incoherente que se abran las iglesias, pero las escuelas, cines, teatros y otros espacios públicos sigan cerrados, ya que se podrían usar las mismas medidas preventivas como distanciamiento y el uso de la mascarilla.

“¿Por qué no puedo abrir un patio de colegio? ¿Por qué no puedo abrir una escuela rural en una comunidad donde no está el virus?” cuestionó.

Continuando con la explicación, RMP resaltó que debe haber coherencia entre las medidas del Ejecutivo y el fin, el cual busca cortar la cadena de contagios del coronavirus.

“Son medidas punitivas y absolutamente incoherentes. Solo pedimos que piensen antes de aplicar normas disparatadas (...) No tenía ninguna evidencia científica el presidente de que abrir las iglesias fuera una buena cosa, pero si las tiene entonces, que sea coherente y nos abra los teatros, cines, abra todo”, alegó.

