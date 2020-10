El presidente de la República, Martín Vizcarra, volvió a expresar su desacuerdo con las detenciones del Ministerio Público contra diez investigados por el caso que se le sigue al cantante Richard Cisneros, conocido como Richard Swing, y sus contratos con el Ministerio de Cultura.

En efecto, para el mandatario estas diligencias no debieron realizarse, no porque en ellas “haya gente que fue cercana al despacho presidencial”, sino porque el Ejecutivo varias veces ha notificado que no existe “ninguna obstrucción” para continuar con las investigaciones.

“Hay trece diligencias que hizo el Ministerio Público por este caso de las cuales cuatro se hicieron con presencia física de fiscales y peritos en Palacio de Gobierno cuyas puertas se abrieron para que ingresen y recojan toda la información”, manifestó en una nueva conferencia de prensa.

Asimismo, contó que la Fiscalía solicitó hacer otras diligencias y que el Gobierno no tendría problemas en que “averigüen todo lo que quieran”. Además, anunció que “formalizará” su declaración ante la mencionada entidad del Estado.

“Estoy a disposición para cualquier aclaración. Y eso que he dicho varias veces verbalmente, ahora lo voy a formalizar por escrito (al Ministerio Público) porque muchos dicen que como presidente no tengo ninguna prerrogativa para ser partícipe de ninguna investigación, solo son declaraciones que no tienen ninguna formalidad. Vamos a darle formalidad entonces”, sostuvo.

En esa misma línea, dijo que enviará el documento con sus declaraciones a la misma fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, con la finalidad de “aclarar que no hubo en absoluto obstaculización para que se hagan las investigaciones”.

“Hemos dado toda la información, y si requiere más, estaremos a la disposición. Son trece, si quieren veinte o cincuenta diligencias, todas serán atendidas porque no hay delito alguno”, exclamó.

En otro momento, Vizcarra Cornejo consideró que estas denuncias tienen “ un carácter mediático, político, incluso se usa como un afán conspirativo " para vacarlo del Gobierno y que, además, están respaldadas por “una serie de enemigos” que tiene en la gestión “por querer hacer siempre lo correcto”.

En ese sentido, reiteró que blindará directamente sus declaraciones ya que, de acuerdo al jefe de Estado, “la contratación de una persona no puede generar este tipo de decisiones”

“Seguiremos respetando las decisiones que tome el Ministerio Público, pero vamos a aclarar para ser parte de la investigación porque nosotros no nos escudamos en el cargo. No vamos a esperar al 28 de julio del 2021 para dar una declaración. Queremos desde ahora darla para aclarar y darle vuelta a la página porque el Perú tiene tantas necesidades para que este tema sea parte de la agenda”, añadió.

