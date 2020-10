Durante la visita de Julio Guzmán, líder del Partido Morado, a La Libertad, la exministra Gloria Montenegro fue presentada como nueva militante de este partido que busca ser gobierno en el próximo quinquenio.

La excongresista de Alianza para el Progreso (APP) también señaló que su presencia en el Partido Morado se debe a que, tras analizar sus principios, es un partido político democrático, donde la plata no manda ni favoritismos.

“He ingresado al partido morado para ser un soldado. Institucionalmente aquí no hay favoritismo, acá no hay dedos, no hay plata manda. Acá se respeta la democracia, la institucionalidad, se respeta los valores y principios de vida que debemos tener todos para dar ejemplo a nuestros hijos y nietos. Ese es el Perú que queremos”, indicó Montenegro.

PUEDES VER La Libertad: 22 centros de salud del Ande necesitan mejoras de infraestructura

Montenegro, quien desde el año pasado tomó distancia de Alianza Para el Progreso, destaca que luchó contra la corrupción sin importarle los tintes políticos cuando fue alcaldesa de Trujillo.

“He sido alcaldesa de Trujillo, congresista, ministra y cada día puedo demostrar cómo ha sido mi trabajo y cada día también puedo demostrar, las veces que he protestado contra los casos de corrupción, contra la indecencia, la falta de transparencia no solo de un partido sino de todo. Justamente, renuncio a un partido por no ser fiel a los principios que enmarcan un ideal, tal como lo señalé en mi carta. Cuando me quedé como alcaldesa limpié la corrupción sin considerar banderas partidarias”, detalló.

PUEDES VER Presentan programación para celebración del Bicentenario de Trujillo

También hizo un llamado a la ciudadanía para que reconozca la responsabilidad de votar en las próximas elecciones a partir de cambios desde la conciencia que permitan elegir a representantes adecuados.

“Ya hemos visto la actuación de partidos que lamentablemente no han dado resultados, ya hemos visto la actuación de liderazgos que nos han hecho quedar mal, tiempo de cambios, tiempo de reaccionar y tiempo de un llamado a la conciencia, para elegir bien, a personas responsables”.

Finalmente recalcó que debe haber unión entre políticos y ciudadanos. “Vamos a unirnos, porque esta región tiene de todo y para todos, donde no debería haber un solo pobre. [La Libertad] va a tener que resurgir, crecer y desarrollarse, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Con participación, no solo somos los electos, es la persona que elige y que se integra a estos equipos de trabajo”, concluyó Montenegro.

Trujillo, últimas noticias: