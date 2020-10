Desafuero de Humberto Acuña no se decidiría por falta de quórum en el JNE

El congresista Luis Roel, de la bancada de Acción Popular, manifestó que el Parlamento no tomó todavía una decisión respecto a la separación del cargo del legislador Humberto Acuña (APP) debido a que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no formalizó el pedido.

“El Jurado Nacional de Elecciones cuando tiene estas situaciones como la del congresista (Humberto) Acuña, quien tiene que remitir la solicitud al Congreso de la República es el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que muchos tienen el mandato vencido. Por lo tanto, al no haber quórum en el JNE, este no ha podido remitir la comunicación formal al Congreso ”, indicó.

Roel Alva insistió en que el Congreso de la República no puede actuar si es que existe una solicitud de por medio, ya que se trata del desafuero de un parlamentario.

“ Es un tema que no sea que el Legislativo no quiera actuar, sino que el procedimiento parlamentario para que inicie requiere de una comunicación formal de parte del Pleno del JNE , que no puede hacerlo porque no tiene sus funciones activas actualmente”, precisó.

Tribunal anuló resolución que declaró improcedente impedimento de salida contra Humberto Acuña:

Propuesta para ampliar mandato de miembros del Pleno del JNE

Debido a que ya se vencieron los periodos de algunos miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones y todavía no se eligió a los próximos, el congresista y actual presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales señaló que presentó una iniciativa para extender los periodos.

“Lo que se debería hacer, y es un tema que yo he propuesto a través de un proyecto legislativo, es que así como sucede con el Tribunal Constitucional que cuando vence el mandato de los magistrados, hasta que son reemplazados, mantienen sus funciones ”, subrayó.

Asimismo, expresó que el vacío legal existente generó que el Pleno del JNE no pueda realizar la solicitud con mandatos vencidos, hecho que deberá resolver el Parlamento.

“Lo que sucede con el Pleno del JNE es que vence su mandato y ellos ya no pueden mantenerse en el ejercicio de sus funciones y tienen que esperar a su reemplazo para que exista un quórum en el Pleno del mismo. Por lo tanto, ahí hay un problema de un vacío jurídico que el Congreso va a tener que ver como lo subsana ”, puntualizó.

PJ debe pronunciarse sobre inmunidad parlamentaria de Humberto Acuña

Humberto Acuña, legislador por Lambayeque, es investigado por el Equipo Especial Lava Jato por presuntamente haber cometido el delito de colusión agravada y cohecho pasivo propio en el marco del caso Proyecto Olmos.

La pesquisa fue formalizada por el Primer Despacho del Equipo Especial, bajo el argumento de que el ahora legislador habría actuado de enero de 2011 a diciembre 2014 sin cumplir correctamente el cargo de presidente regional de Lambayeque, ya que presuntamente concertó con representantes de la Trasvase Olmos .

En ese sentido, la resolución Nº 6 del caso se solicita a la jueza María Álvarez Camacho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que emita pronunciamiento sobre la inmunidad parlamentaria del congresista de Alianza para el Progreso.

Además, el tribunal anuló la resolución N° 1, emitida el 4 de marzo de 2020 por la referida magistrada, que declaró improcedente el pedido de la Fiscalía de comparecencia restrictiva e impedimento de salida del país contra Acuña Peralta.

