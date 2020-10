El congresista Daniel Urresti confirmó que es uno de los precandidatos para la Presidencia del Perú con el partido Podemos Perú, por lo que se someterá a las votaciones internas de la agrupación con miras a las elecciones generales de 2021.

“ Acepto ir a las elecciones internas del partido Podemos Perú y espero ser el candidato presidencial de Podemos Perú el 11 de abril de 2021” , manifestó en un video que publicó en sus redes sociales.

Días atrás, el Consejo Ejecutivo Nacional del grupo político invitó a Urresti Elera para ser parte de los comicios internos. No obstante, el legislador aseguró que, en un primer instante, no se comprometió para no exponer a su familia.

“ En un principio, ni siquiera quería evaluar la invitación porque tengo una familia muy unida y no quería que mi esposa o mis hijas sufran con los feroces ataques de los multimillonarios, las AFP, los bancos, la Confiep, de sus voceros y troles”, refirió.

Urresti: “El Ejército me preparó, ya lo demostré como el capitán Arturo”

Asimismo, el parlamentario expresó que sería un buen precandidato, ya que su paso por el Ejército lo preparó para todo tipo de situaciones, incluyendo el terrorismo.

“A mí el Ejército me preparó para ser prisionero de guerra, soportar torturas si es necesario. Estoy preparado para dar mi vida por los demás porque eso nos enseñan en nuestras gloriosas Fuerzas Armadas. Ya lo demostré como el capitán Arturo, en los 80s, en plena zona de emergencia, ahí junto con mis valerosos compañeros de armas enfrentamos a sanguinarios terroristas”, sostuvo.

Cabe recordar que, en la época en la que Urresti trabajó en Ayacucho, era capitán del Ejército y ocupó el cargo de Jefe de la Sección de Inteligencia. Bajo su mando, una patrulla intervino y asesinó a un grupo de periodistas en noviembre de 1988, entre los que se encontraba Hugo Bustíos. Por el caso de este último, el Poder Judicial sigue una investigación en contra del precandidato de Podemos Perú.

En 2018, el colegiado B de la Sala Penal Nacional declaró inocente a Urresti Elera. Pese a ello, en abril de 2019, la Sala penal Permanente de la Corte Suprema anunció la nulidad de la sentencia y solicitó la realización de un nuevo juicio oral para establecer responsabilidades.

A inicios del 2020, el congresista iba a iniciar el juicio oral, mismo que tendría lugar el 2 de setiembre pasado. Sin embargo, se postergó porque, según informó junto a su defensa, presentaba síntomas de la COVID-19.

En esa audiencia Daniel Urresti se apareció con mascarilla y en camilla. Días después, anunció que dio negativo a las pruebas de descarte, pero el inicio del juicio aún queda pendiente.

Daniel Urresti solicitó reprogramar el inicio del juicio oral del caso Bustíos, en setiembre de este año, por aparentes síntomas de COVID-19. Foto: Antonio Melgarejo

Podemos Perú respalda precandidatura de Daniel Urresti

El último 30 de setiembre, Enrique Wong, secretario general de Podemos Perú, indicó que el congresista es el candidato natural de esta agrupación e, incluso, dijo que cuenta con el apoyo del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

Para ese entonces, Wong precisó que era una decisión tomada la candidatura presidencial de Daniel Urresti para las próximas elecciones de 2021, aún sin que se hayan realizado los comicios internos de la agrupación.

