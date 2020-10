La exministra de Educación Flor Pablo, tras su inscripción como militante del Partido Morado, señaló que participará en los comicios internos, por lo que podría conformar la plancha presidencial o aspirar a una curul en el Congreso de la República.

“ Voy a entrar a las elecciones primarias para asumir los roles que tenga que asumir más adelante , pero en este momento estoy concentrada en involucrarme en todo el tema del plan de Gobierno, el trabajo con las bases y militancia”, argumentó en entrevista con Sigrid.pe.

En cuanto a su reciente afiliación al grupo político liderado por Julio Guzmán, Pablo Medina refirió que ocurrió porque concuerda con sus lineamientos. “Encuentro en el Partido Morado una coincidencia de principios, una coincidencia programática”, sostuvo.

“Me he sumado a hacer vida partidaria”

Pese a que recibió la invitación del Partido Morado, la extitular de Educación expresó que su intención no es ser un fichaje solo para las próximas elecciones de 2021, por lo que solicitó su inscripción oficial.

“ Me he sumado no como invitada, sino como militante, para hacer vida partidaria , porque creo que nuestro país necesita de partidos serios, con propuestas que puedan ofrecerle confianza”, subrayó.

Insistió, además, que su principal interés es contribuir con el grupo tal como lo hizo en 2018 cuando brindó aportes a la propuesta programática de educación del Partido Morado.

“ No he entrado solo pensando en las elecciones de 2021, sino a construir un partido , a seguir fortaleciéndolo y ser una opción para la ciudadanía que espera respuestas a sus problemas y necesidades”, precisó.

“Necesitamos de un Ejecutivo con respaldo de un partido”

Pablo Medina expresó que, para las próximas elecciones de 2021, el Perú requiere de autoridades que estén constituidas y respaldadas por una agrupación con enfoque al desarrollo.

“Yo vengo trabajando en el sector público toda mi carrera y creo que una, como ministra, se da cuenta de que, para hacer cambios importantes y responder a los desafíos del sector como el de Educación, necesitamos de partidos políticos, de un Ejecutivo que venga con el respaldo de un partido. Necesitamos de una bancada en el Legislativo ”, indicó.

Propuesta del Partido Morado en Educación

En cuanto a la propuesta del Partido Morado para el sector Educación, la extitular del Minedu señaló que estará enfocada en diferentes frentes. “Lo que queremos trabajar y es un punto en común con el Partido Morado es que vemos a la educación como una propuesta integral, que tiene que ver con alimentación, salud, bienestar, mejores condiciones para la familia”, comentó.

Asimismo, enfatizó en que esta propuesta busca llegar a los distintos niveles lectivos de la educación básica a nivel nacional.

“En educación siempre hemos priorizado a un grupo poblacional, en algún momento la infancia y en otro a los jóvenes con la reforma universitaria. Lo que se trata es de una mirada a todos los grupos poblacionales, desde los más pequeñitos hasta la educación continua , el cierre de brechas y el trabajo con maestras y maestros”, acotó.

