Este martes se debate en la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso el predictamen que propone expandir el permiso de circulación al transporte urbano por seis años, impulsado por el congresista Marcos Antonio Pichilingue Gómez, de la bancada de Fuerza Popular.

El parlamentario estuvo vinculado a una empresa de este sector y además tiene antecedentes de una conducta vehicular cuestionable. Sin embargo, el fujimorista asegura que no existe algún conflicto de interés.

Vinculación de Pichilingue con empresa de transportes

Para los comicios congresales de 2020, Pichilingue Gómez precisó en el portal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que tenía acciones en la empresa de transportes Puerto Chico SAC, la cual operaba la ruta urbana Lima - Callao.

Según SUNAT, esta empresa se fundó el 26 de setiembre del 2013 y fue dada de baja el 31 de enero del 2015. No obstante, el legislador todavía cuenta con acciones en Puerto Chico SAC , ya que aunque no esté operativa, sigue existiendo como razón social.

En la Sunat precisa que el rubro de la empresa Puerto Chico SAC era de transporte. Foto: Captura Sunat.

Por otro lado, en la página del SAT se registran 17 infracciones de tránsito cometidas por el miembro de Fuerza Popular, desde el 2004 hasta el 2013. Son 7 faltas leves, 9 graves y una muy grave, varias de ellas cuando ejercía labores en el transporte público.

De este modo, entre las infracciones figura adelantar o sobrepasar en forma indebida a otro vehículo, tocar el claxon de manera innecesaria, no conservar su derecha, no presentar la póliza del vehículo cuando es solicitado, prestar el servicio de taxi con un vehículo no autorizado , y otras más.

En el SAT figuran las 17 infracciones de tránsito que cometió el congresista entre el 2004 y el 2013. Algunas pagadas y otras canceladas. Foto: Captura SAT.

En declaraciones a La República, el congresista aceptó que se había desarrollado en el rubro de transporte durante varios años, y precisó que tuvo que dejar el sector, pues “como consecuencia de las reformas”, la ruta que él operaba quedó reducida a una urbana y dejó de ser rentable.

En la misma línea, manifestó que su proyecto no tiene ningún interés detrás de su aprobación, porque va a beneficiar a empresas de transportes que están vigentes, no a las que ya no están operativas, como es el caso de Puerto Chico SAC.

El proyecto de ley sobre transporte que propone Marcos Pichilingue

El legislador Marcos Pichilingue presentó el proyecto que modifica la ley 30900, que crea la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), para lo cual propone que en vez de que esta entidad reguladora del transporte les renueve la autorización a las combis y los micros por algunos meses, esta se prolongue por seis años.

La justificación de esta prolongación del permiso, según declaró a este medio, tiene dos motivaciones. Una, es conseguir que la ATU consolide el plan regulador de ruta de Lima y Callao .

“Cuando yo le pregunté a la señora Jara (presidenta de la ATU) cuánto tiempo le iba a tomar elaborar el plan regulador de ruta de Lima y Callao, me dijo que necesitaba tres años. Yo considero que es muy poco, y con la pandemia, debe ser por lo menos cuatro. Entonces el 31 de octubre ella va a tener que renovar las autorizaciones, independientemente del proyecto, porque sino la ciudad de Lima se quedaría sin servicio público”, indicó el parlamentario.

Otra de las razones por la cual Marcos Pichilingue plantea esta prórroga es para “darles el tiempo necesario” a las empresas de transporte urbano para que mejoren su flota y otros aspectos de su servicio. De esta manera, podrán estar al nivel de otras empresas al momento del proceso de licitación.

“En vez de que la ATU esté renovando por cada 8 meses, renuévele por 6 años. Los empresarios peruanos podrían competir en igualdad de condiciones con cualquier empresario nacional o extranjero”, expresó el integrante de FP.

Asimismo, precisó que si luego de esos seis años de permiso hay empresas que han incumplido las reglas establecidas, serían canceladas. "Se quedarán las más fuertes, las que han renovado su flota, las que tienen su paradero”, añadió.

Representantes de los transportistas dentro del consejo directivo de la ATU

Otra de sus propuestas dentro del mismo proyecto de ley es que un representante de los transportistas del Callao y uno de Lima formen parte del consejo directivo de la Autoridad de Transporte Urbano.

El congresista afirmó que el equipo directivo actual del ATU no tiene la capacidad de gestionar de manera adecuada los procesos, pues “ha llevado al fracaso la modernización”.

Por lo cual, considera que miembros transportistas deben intervenir en las decisiones del consejo directivo: “Lo que ellos pueden aportar es su experiencia, lo que ellos conocen (...), lo que estamos proponiendo es que los que saben de transporte, den opinión".

Pichilingue podría votar en contra de su proyecto

El legislador de Fuerza Popular advirtió que el presidente de la Comisión de Transporte del Congreso, Luis Carlos Simeón Hurtado de Acción Popular, ha modificado su proyecto de ley, por lo cual habría la posibilidad de que este lunes, durante la votación que se realizará a las 2 p. m., su respuesta sea negativa.

Al planteamiento inicial se le añade que se integre tecnología para administrar y gestionar la flota, además de que deben contar con sistemas de recaudo electrónico para evitar contagio de alguna enfermedad debido a la manipulación del dinero.

El presidente de la Comisión de Transporte del Congreso, Luis Simeón, modificó el PL presentado por Marco Pichilingue. Foto: Captura de PL.

Igualmente, las empresas de transporte urbano estarán en la obligación de registrar en planilla a todos los trabajadores de la empresa, incluyendo conductores de buses y demás personal operativo.

Respecto a esto, Marcos Pichilingue sostuvo que con esos cambios, es probable que su voto sea en contra. “Me han cambiado el predictamen porque el presidente ha presentado un proyecto alternativo y se distorsiona (...) así como lo han cambiado, yo votaría en contra. Porque eso no lo he propuesto", puntualizó.

