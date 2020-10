El presidente Martín Vizcarra rompió su silencio por las investigaciones en el caso Richard Swing, luego de que el Poder Judicial detuvo de manera preliminar a personas que fueron parte de su entorno cercano en Palacio de Gobierno y a servidores del Ministerio de Cultura.

PUEDES VER Renunció Jorge Apoloni a Proinversión, quien autorizó pagos a Richard Swing

“Cuando se hace público el contrato del señor Richard Cisneros en el Ministerio de Cultura... Era bastante inoportuno el contrato”, manifestó Vizcarra anoche en entrevista con el programa Punto Final.

Dijo que ni bien conoció de ello, conversó con la entonces ministra de Cultura, Sonia Guillén, para consultarle cómo lo han contratado.

“No era ilegal su contrato (de Cisneros) (...) Nunca he negado que lo conozco al señor. Yo lo conozco desde la campaña. Quizás como cualquier ciudadano está buscando una oportunidad laboral”, expresó.

PUEDES VER Aviación Policial: involucrados en compra irregular habrían coordinado engaños a la Fiscalía

No obstante, acotó, eso no significa que haya intervenido para recomendar darle un empleo a Richard Cisneros en el sector Cultura.

“Nosotros no hemos mentido, soy categórico y lo vamos a demostrar en las instancias que vengan (...) Nunca hemos recomendado ni a él ni a nadie y eso pueden dar fe los propios ministros actuales y los anteriores”, insistió.

Los mensajes eliminados

Respecto a los 27 mil correos eliminados en Palacio, treinta días antes de la intervención de la Fiscalía Anticorrupción, el presidente Vizcarra argumentó que estos son de carácter personal.

PUEDES VER Elmer Cáceres Llica se mantiene entre personajes con mayor poder desestabilizador

“Cada servidor público tiene su correo institucional. A ese correo le llegan correos que son de trabajos. Cuando es motivo laboral, los derivas. Pero (también) llegan correos que no tienen sentido. Son los correos personales. El Ministerio Público dice que desde el 2018 hay correos que se han eliminado. Van a ver que esos 27 mil correos son de carácter personal”, refutó.

“¿Cómo ha contado la Fiscalía (los correos)?”, se preguntó. Y agregó que fue con la información proporcionada por Palacio. “Desde el 1 de junio hasta el 27 de setiembre, hay trece comunicaciones (con la Fiscalía), cuatro presenciales. Entonces, ¿está borrado? Pueden recuperarlos”, dijo.

El presidente Martín Vizcarra agregó además que los correos borrados no eran indispensables.

Según el jefe del Estado, hay un tinte político en estas pesquisas. “Tenemos políticos que se sienten muy agredidos con decisiones que hemos tomado”, expresó. Además sostuvo que el monto de la contratación de Cisneros es irrisorio, en comparación con casos de corrupción de gobiernos anteriores.

El investigado Richard Cisneros, por sus servicios al Ministerio de Cultura, cobró en total S/ 175 mil. Se trata de nueve órdenes de servicios en tres años.

Los arrestos

El último viernes, el Poder Judicial ordenó la detención preliminar de quienes fueron parte de su círculo en Palacio: la exsecretaria Miriam Morales, el exasesor Óscar Vásquez y la exasistente Karem Roca, además de otras personas del Ministerio de Cultura y el mismo Richard Cisneros.

El mandatario se mostró en contra de esta medida. “Eso solo debe ser en casos excepcionales y cuando haya peligro de fuga. Estoy en desacuerdo con la detención de Karem Roca, que me traicionó”, refirió.

El mandatario insistió en que no hay actos ilícitos en los hechos materia de investigación fiscal. “Acá no hay nada ilegal, se quiere inflar. (Los detenidos) no van a tener responsabilidad. A mi juicio, considero absolutamente desproporcional lo que se está haciendo”, acotó.

2021: reinicio de clases presenciales

En otro momento, el presidente Vizcarra adelantó que las clases presenciales se reanudarían el próximo año. “Creo que el próximo año las clases serán presenciales y la próxima semana se iniciará con la entrega de tablets”, expresó.

Con respecto a esto último, precisó que se empezará con escolares de zonas urbanas y áreas rurales de las regiones de Puno, Cusco, Junín y Cajamarca. Para tal fin, el Ministerio de Educación integrará los contenidos de Aprendo en Casa.

Martín Vizcarra, últimas noticias:

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacas de los temas que marcan la agenda nacional.