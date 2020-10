“Honesto, trabajador y con sensibilidad social”, las cualidades que pide Martín Vizcarra para su sucesor [VIDEO]

El presidente Martín Vizcarra manifestó que su sucesor en las próximas elecciones del 2021 debe gozar de cualidades como la “honestidad” y la “sensibilidad social” para ocupar el cargo.

En diálogo con Punto Final, el jefe de Estado aseguró que existen "muchísimos peruanos y peruanas que cumplen con esos requisitos”.

“Mi reflexión no es a lo que yo sienta, es a lo que deben sentir los candidatos, porque yo ya tengo fecha de caducidad (...) Honesto, trabajador y debe tener sensibilidad social. La honestidad es fundamental, y (ser) chamba”, refirió el mandatario.

En este sentido, Martín Vizcarra señaló que quien ocupe el sillón presidencial debe conocer a profundidad los problemas de los electores, y no resolverlos desde un pedestal.

"Tiene que ser muy dinámico, tiene que viajar, tiene que conocer. Si no conoces la realidad, no la vas a poder cambiar, tienes que conocer la realidad (...) Yo pido a los candidatos que hagan un esfuerzo de identificación con la verdadera problemática del país”, afianzó.

Asimismo, el presidente Vizcarra remarcó que unas elecciones limpias y un proceso electoral transparente integran uno de los tres ejes de su Gobierno durante el último tramo antes de entregar el poder, junto a la resolución de la pandemia y la reactivación económica.

“Lo que yo recomiendo es que los candidatos no solamente estén bien preparados, sino que conozcan el país. Nos extraña que partidos como Frepap tengan una alta votación. ¿Y por qué votan (por ellos y no por otros)? Porque no conocen (el país)”, agregó.

Martín Vizcarra, últimas noticias:

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacas de los temas que marcan la agenda nacional.