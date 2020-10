Fernando Cillóniz y Pedro Cateriano inscritos en medio de crisis política en Todos por el Perú

Las disputas dentro del partido Todos por el Perú van quedando cada vez más expuestas ante la opinión pública, pues ahora se reflejan en dos conocidos políticos y posibles candidatos presidenciales: Pedro Cateriano y Fernando Cillóniz.

Cateriano se inscribió con el apoyo de Áureo Zegarra Pinedo y su hijo, Jean Carlos Zegarra Roldán, quienes aparecen en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), pero que, de acuerdo a actas remitidas en una Asamblea General del 5 de noviembre del 2019, fueron revocados y posteriormente expulsados de la agrupación.

Así lo dio a conocer Jaime Freundt López, miembro de la comisión política y jefe del comando de campaña de Todos por el Perú para las elecciones generales del 2021.

“ El señor Áureo Zegarra y su hijo siguen apareciendo en el padrón y el ROP porque todavía no los procesan, pero cuando se termine el trámite ya no aparecerán . En la institución todos saben que ya no son parte. Zegarra aparece solo porque Cateriano le dio la prensa”, dijo el también vocero oficial del partido a La República.

Asimismo, Freundt también desconoció a Jean Carlos Zegarra Roldán como personero legal, y sostuvo que fue Percy Cárdenas Minaya quien presentó el título para inscribirse en el cargo al Tribunal Nacional Electoral.

“Lo que pasa es que en la sesión de noviembre se revocó en el cargo al señor Zegarra Roldán, y el señor Percy Cárdenas Minaya pasó a ser personero legal titular y se pone como personero legal alterno a Walter Quevedo”, expresó el dirigente.

Según contó, el 5 de noviembre se decidió hacer una revisión en el Comité Ejecutivo debido a que en las pasadas elecciones presidenciales del 2016, y en las municipales el 2018, Todos por el Perú “no habría tenido resultados positivos”.

Posteriormente, en vísperas de los comicios congresales 2020, el pleno Jurado Nacional de Elecciones declaró improcedente la solicitud de inscripción de listas de candidatos de Lima de Todos por el Perú.

“Como ya sabíamos cómo procede de irregular el señor Áureo Zegarra, en una asamblea buscamos revocarlo tal como se señala en los estatutos del partido. Esto finalmente sucedió”, sostuvo.

Todos por el Perú tomó la decisión de revocar a Áureo Zegarra Pinedo y a su hijo Jean Carlos Zegarra Roldán, así como a los dirigentes: José Manuel Acosta Andrade, Segundo Gelacio Nuñez Patiño, Miguel Ángel Martínez Revilla, María Mercedes Martínez Castillo, Rodolfo Eduardo Padilla Carhuaz, Julia Agueda Valencia Grijalva, Víctor Hugo Simbrón, y Gabriela Clelia Castro Castillo.

Como consecuencia de esta revocatoria, se ratificó a José Aspíllaga Pengle como nuevo presidente (quien fue vicepresidente en la gestión de Zegarra), a Percy Cárdenas Minaya como personero legal en reemplazo de Zegarra Roldán y a Mercedes Mendoza Albarracín como secretaría nacional de organización del partido.

Acta de Asamblea General de Todos por el Perú el 5 de noviembre del 2019 para revocar a Áureo Zegarra y su hijo Jean Calos Zegarra Roldán.

Carta notarial de Todos por el Perú informando de su revocatoria a Áureo Zegarra Pinedo.

Carta notarial de Todos por el Perú informando de su revocatoria a Jean Carlos Zegarra Roldán.

Acta de Asamblea del 11 de febrero de 2020 certifica a José Aspíllaga Pengle como nuevo presidente de Todos por el Perú.

Todos por el Perú buscaría regularizar inscripción de Pedro Cateriano

Pedro Cateriano se inscribió a Todos por el Perú usando la ficha general de inscripción.

En otro momento, Jaime Freundt contó que desde Todos por el Perú se buscará “convalidar” la inscripción de Pedro Cateriano a la organización política ya que el ex primer ministro habría mantenido contacto con los dirigentes oficiales del partido el último 14 de setiembre.

“Nosotros estamos convalidando el proceso de inscripción de Pedro Cateriano porque el señor ha sido engañado, él ha sido estafado por una persona que ya no representa a nuestra institución”, exclamó el vocero.

Lo cierto es que Pedro Cateriano llenó una ficha de inscripción muy diferente a la de Fernando Cillóniz, pues el primero puso sus datos en el anexo 10 que se descarga desde la página oficial de El Peruano y el segundo lo hizo dentro de una ficha adaptada por el propio partido.

“Por eso que la primera persona con quien habla (Cateriano) es conmigo. A Pedro Cateriano le estamos regularizando su inscripción porque antes de hablar con el señor Áureo Zegarra habló conmigo”, detalló Freundt.

Por otro lado, explicó que Fernando Cillóniz sí siguió el procedimiento del partido, pues el exgobernador de Ica habría tenido hasta cinco reuniones con los dirigentes y fue presentado oficialmente en el CEN de Todos por el Perú.

“En el caso de Cateriano solo habló conmigo que soy de la comisión política pero no llegaron a organización. Entonces entró solo por el conducto de quien firma la solicitud para presentar. A Cateriano solo le autoriza el hijo de Zegarra y quedó ahí”, agregó.

Ficha de inscripción de Fernando Cillóniz de acuerdo al formato de Todos por el Perú.

Ficha de inscripción de Pedro Cateriano usando el anexo 10 del proceso de afiliación del JNE.

Áureo Zegarra: “La ONPE y el Reniec vienen coordinando con mi presidencia”

Aureo Zegarra asegura seguir siendo presidente de Todos por el Perú. Foto: Jorge Cerdán / La República

El último viernes, Áureo Zegarra respondió a Jaime Freundt. Aseguró que aún sigue siendo presidente de Todos por el Perú, ya que su nombre aparece en el ROP y dice, además, que el JNE declaró “improcedentes” los acuerdos del partido para su revocatoria.

“La ONPE y el Reniec vienen coordinando con mi presidencia con la personería y con el comité ejecutivo nacional que yo represento”, manifestó Zegarra en Canal N.

De igual manera, calificó como “una falsedad” que tanto Pedro Cateriano como los exministros Rafael Belaunde Llosa y Diana Álvarez Calderón se hayan inscrito de manera irregular, debido a que de acuerdo a Zegarra, la ficha en la que se registró el extitular de la PCM es bajo “un formato oficial”.

“En el caso del señor Pedro Cateriano, parece que ha generado mucho nerviosismo en diversos partidos políticos, incluyendo en militantes nuestros. Ellos han señalado también que viene como un militante. Más adelante los militantes que vienen con él lo promoverán para las internas, él (Pedro Cateriano) aceptará este reto”, añadió.

Este martes 6 de octubre el Jurado Nacional de Elecciones evaluará las solicitudes de Todos por el Perú con el fin de obtener una respuesta próxima que ponga fin a las disputas del partido y la cual pueda aclarar el proceso de inscripción de sus militantes.

Por ahora Todos por el Perú emitió un comunicado desmintiendo lo dicho por Áureo Zegarra, que afirmó tener otros cinco precandidatos, a parte de Pedro Cateriano, quienes se disputarán el cupo para participar en los próximos comicios.

Comunicado de Todos por el Perú desmintiendo las declaraciones vertidas por Áureo Zegarra y Pedro Cateriano.

