Con la publicación del cronograma del Jurado Nacional de Elecciones, la carrera electoral para abril del 2021 inició y en La Libertad hay ya precandidatas al Congreso por los diversos partidos, que esperan ser elegidas en las elecciones internas de sus agrupaciones políticas para empezar su campaña hacia el Poder Legislativo.

La República pudo conocer sus apreciaciones de cara a esta justa electoral. Entre ellas están Veronica Torres Bravo del Partido Morado, Ana María Tello Aguilar de Alianza Para el Progreso y Veronica Escobal de Podemos Perú.

“Estamos esperando que se realicen las elecciones internas en el Partido Morado. Hay que ser respetuosos de las normas. Pero como partido, sobre todo en La Libertad, los puntos críticos en donde se debe legislar es en Salud —esta pandemia ha señalado qué debilitado está este sector—, así como destrabar los proyectos que tengan que ver con la región”, detalló Torres Bravo a La República.

Otro de los puntos álgidos que se debe tener en cuenta, según Torres Bravo, es fortalecer las instituciones que fiscalizan y supervisan a los entes estatales y tener una lucha frontal contra la corrupción.

“El fortalecimiento, así como la fiscalización de instituciones, y sobre todo de los partidos, donde es el primer filtro para las autoridades, que sea de personas con valores que postulen a cargos. Basta ya de que funcionarios se aprovechen de los dineros de la población. Se necesita trabajar más desde el Legislativo en estos temas, de lucha contra la corrupción”, expresó.

Por su parte Ana María Tello Aguillar, de ser candidata al Congreso, su aporte sería fortalecer el deporte, que se llegue a mayores rincones de la región liberteña.

“No todo tiene que centrarse en Trujillo. Hay provincias que están olvidadas y es ahí donde los poderes del Estado deben tener presencia. El deporte nos puede ayudar a tener mejores ciudadanos. Un trabajo desde la niñez, así como la salud, pero no solo que sean puntos de una campaña política, sino proyectos viables en favor de estas comunidades”, refirió.

En tanto Veronica Escobal, quien para las elecciones municipales fue invitada por Fuerza Popular, ahora es militante de Podemos Perú, con el que espera ser presentada por su partido e ir a elecciones internas.

“Soy activista social. Esté en un partido o no, siempre estaré al lado del pueblo. Eso valoran las personas que me conocen de cerca. He visto la carencia en la población porque provengo de ellas. Hoy podré ser bendecida, pero eso gracias al aliento de personas que desde niños nos inculcaban a la educación. Pero hoy vemos lugares que siguen teniendo problemas de agua, desagüe, entre otras necesidades. Hay que trabajar mucho por la mujer, eso me motiva a poder representar a mi región”, sostuvo al programa Polémica.

En cifras

Según las estadísticas en La Libertad, las representantes mujeres al Parlamento desde el 2006 solo han ocupado una o dos curules. En 2006, fue Olga Crebilleros, quien era accesitaria de Tula Benites (partido Aprista). En las elecciones del 2011, no fue elegida ninguna. Posteriormente, ingresó como accesitaria Rosa Nuñez en reemplazo de Michael Urtecho (Renovación).

Para las elecciones del 2016, tuvo como representantes a Rosa Bartra (Fuerza Popular) y Gloria Montenegro (APP). Luego ingresaron para completar el periodo, tras cierre del Congreso, Tania Rodas (APP) y Carmen Núñez (Frepap).