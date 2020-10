Elecciones 2021: miembros de mesa tendrán prioridad durante aplicación de vacuna contra la COVID-19

Coronavirus en Perú | Durante su asistencia a la reapertura de los vuelos internacionales en el aeropuerto Jorge Chávez, Martín Vizcarra se refirió a los grupos que serán priorizados cuando se aplique la vacuna contra la COVID-19 al país.

Tras mencionar al personal de salud, los integrantes de la Policía Nacional del Perú y Fuerzas Armadas, las personas adultas mayores y con comorbilidad; el mandatario incluyó a los miembros de mesa para los comicios generales del 2021.

“Como en abril tendremos las elecciones, vamos a anteponer a todos los miembros de mesa para que tengan la seguridad de que estarán inmunizados. Finalmente, se hará un esfuerzo para vacunar a la población en su conjunto”, declaró Vizcarra este lunes 5 de octubre.

Cabe resaltar que el jefe de Estado aseguró en entrevista con Latina que se espera la llegada de la vacuna COVID-19 para el primer trimestre del 2021.

“Ya vamos a contar con la vacuna. Ese es el máximo esfuerzo que estamos haciendo. En este mes de octubre no solo la (potencial) vacuna china se está probando, que está en fase 3, sino también la del Reino Unido y de Estados Unidos. Tenemos, incluso, la de laboratorios alemanes”, dijo el último domingo 4.

Por otra parte, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, ha señalado que los niños no estarían en el plan de vacunación, al igual que las personas que tengan enfermedades activas.

“La vacuna se hace para las personas que están en riesgo, como las personas mayores. No se vacuna a los niños, por ejemplo. ¿Por qué no podemos hacerlo? Porque no hay vacunas para ellos. No ha habido ningún ensayo que se haya hecho con ellos", declaró la titular del Minsa.

Elecciones 2021, últimas noticias:

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.