Vizcarra asegura dar su “máximo esfuerzo” para aplicar vacuna COVID-19 antes que termine su mandato

El presidente Martín Vizcarra señaló que el Perú está en ventaja frente a otros países, ya que se vienen realizando pruebas de diferentes vacunas contra la COVID-19. Por ello, cuando culmine la última fase de estudio podremos disponerla.

“Sí (espera derrotar a la pandemia), porque vamos a contar ya con la vacuna. Ese es el máximo esfuerzo que estamos haciendo. En este mes de octubre no solo vacuna china se está probando, que está en fase 3, sino también la del Reino Unido y de Estados Unidos. Tenemos, incluso, la de laboratorios alemanes”, señaló en diálogo con Latina.

El mandatario aseguró que el es altamente probable que a finales de 2020 se tenga la versión final de la vacuna. “Todo indica que concluida esta fase 3, que debe ser antes de fin de año, ya tenemos la autorización. Nosotros nos hemos adelantado”, indicó.

Proyecto de ley sobre vacuna

Asimismo, Vizcarra Cornejo refirió que, días atrás, presentó un proyecto de ley al Parlamento con el fin de agilizar las gestiones para que, una vez se disponga de la vacuna, esta pueda ser distribuida y aplicada a nivel nacional.

“Hemos presentado un proyecto de ley al Congreso para poder cambiar el protocolo de aprobación de vacuna para el caso de la COVID-19. Es decir, no saltarnos procedimientos, sino acortarlo, para tenerlo en 45 días”, expresó y acotó que en vías regulares este proceso dura dos años.

Vínculos con la fiscal de la Nación

Por otro lado, al ser cuestionado si mantiene alguna relación amical con la fiscal de la Nación, Zoraida, Ávalos, hecho que fue mencionado en los audios difundidos, el jefe de Estado negó rotundamente tal afirmación.

“En absoluto. A la fiscal de la Nación yo la he visto el día que me invitó a su juramentación. Ahí la vi. Después, los días de Consejo de Estado, que la hemos invitado. Y una vez que fue con su equipo técnico para pedir la revisión del presupuesto asignado. No he tenido ninguna reunión”, sostuvo.

En cuanto a la presunta vinculación con el fiscal José Domingo Pérez, Vizcarra aseguró que tampoco se reunió con él con anterioridad. “En los audios de la señora Karem Roca dice que el fiscal José Domingo Pérez estaba trabajando. Él sale y dice ‘es mentira’. Le creemos”, dijo.

Noticia en desarrollo