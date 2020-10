Fernando Tuesta: “Sectores económicos mafiosos tratarán de financiar a candidatos congresales”

El politólogo Fernando Tuesta opinó sobre los avances y pendientes de la reforma política, luego que el 28 de setiembre cerró el plazo para que el Congreso aprobara proyectos en material electoral que rijan desde los próximos comicios generales.

El exjefe de la ONPE se refirió a la eliminación del voto preferencial, que no pudo concretarse y continuará aplicándose en las elecciones de abril de 2021.

“Esta campaña no va a ser tan distinta a las anteriores, aunque si pronunciada en proliferación y dispersión. El 11 de abril, que es la primera vuelta, (vamos a tener cerca de) 660 candidatos al Parlamento, que ofrecerán, cual mercado persa, el oro, el moro, baratijas, alfombras voladoras, de todo”, señaló el expresidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política.

En esa línea, explicó que sin el voto preferencial se pudo evitar dicha oferta desaforada de futuros postulantes al Legislativo. “Las propuestas de los candidatos presidenciales van ser oscurecidas, menos escuchadas. Y esto atenta contra la mejor decisión”, agregó Tuesta para el suplemento Domingo.

Otro aspecto que resaltó el especialista fue que quienes participen en las listas al Congreso podrían ser financiados por personas u organizaciones de dudosa reputación y luego “tendrán que pagar favores”.

“El voto preferencial tiene ese otro componente negativo, el financiamiento individual. Si bien la ley trata de encaminar que el financiamiento sea a nivel partidario, este no controla sus candidatos. Y el partido además no financia las candidaturas individuales. Entonces, cada uno baila con su pañuelo (...) Y puede ocurrir que sectores económicos mafiosos van a tratar de financiar no a un partido sino a candidatos congresales. (...) Esto, que la reforma quería deshacer, está permaneciendo”, puntualizó el politólogo.

Sobre la bicameralidad

Fernando Tuesta también se pronunció sobre un posible retorno a la bicameralidad, propuesta que fue rechazada en el referéndum del 2018.

“Habíamos propuesto un diseño de relaciones Ejecutivo-Legislativo que incluía un formato distinto al Parlamento, que era la bicameralidad. En algún momento dijimos que era la madre de todas las reformas. Incluía un conjunto de medidas que iba en diferentes direcciones. Lastimosamente, no prosperó. La nuestra no era la que se desaprobó en el referéndum. Era difícil porque la gente asocia bicameralidad, Senado, con algo que rechaza”, comentó.

