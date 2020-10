Daniel Salaverry: “En lo económico no es un problema de modelo, es un problema de gestión”

El excongresista y titular del Legislativo, Daniel Salaverry, formalizó su inscripción en Somos Perú con la intención de ser candidato presidencial. En la siguiente entrevista explicó su decisión. “Yo he sufrido muchas decepciones a nivel político, no lo voy a negar”, señaló. Y dijo esperar que el acuerdo con SP sea uno de “larga duración”.

Leí una frase hace poco, decía más o menos así: “uno en el Perú se mira en el espejo y se dice a sí mismo: ‘buenos días presidente’”. ¿Está de acuerdo?

Imagino que habrá muchos que tienen ese nivel de ego. Yo más bien todos los días me despierto y me asombro cómo surgen nuevos problemas casa día y veo a la clase política distraída en otras cosas.

¿Por qué desea ser presidente?

Porque quiero solucionar problemas. Quiero trabajar para los emprendedores, debemos dejar de verlos como si fueran delincuentes porque son padres y madres de familia que salen todos los días a romperse el lomo a trabajar. El emprendedor informal no es un delincuente. Y ahí hay una ausencia absoluta del Estado, que debe invertir en los peruanos. Durante décadas se ha invertido en megaproyectos para garantizar ingreso de divisas y rentabilidad a los grandes capitales, ¿pero cuándo se ha invertido en serio en nuestros emprendedores, en los peruanos? Hay que generar condiciones para que sea atractiva la formalización.

¿Usted se ve a sí mismo como presidente?

Espero que el pueblo peruano me dé un voto de confianza. Si hay algo que me diferencia del resto de candidatos es que cuando he tenido la oportunidad de dirigir un poder del Estado lo he hecho en momentos muy difíciles y he tenido la suficiente valentía y coraje para tomar decisiones y enfrentar la corrupción y darle un clima de gobernabilidad y estabilidad al país. Eso hice durante el año que estuve al frente del Congreso.

Usted ha estado en el APRA, luego en Fuerza Popular y tuvo acercamientos con Restauración Nacional. Ahora llega a Somos Perú. ¿A qué se debe eso? ¿El problema son los partidos, o el problema es usted?

Bueno, Dickens decía que los caminos de la lealtad son rectos. Cuando un líder te pide que hagas cosas incorrectas, como obstruir la justicia o blindar a corruptos, entre otras, y se aleja de ese camino de rectitud, lo mejor es decirle “no”. Al final uno tiene que tomar la decisión de si es leal con el pueblo y a sus valores o principios, o si termina siendo leal a las personas.

Habla de FP, imagino. ¿Y del APRA piensa igual?

Estoy hablando en general, Mire, yo he sufrido muchas decepciones a nivel político. Eso no me quita ni la motivación de querer seguir trabajando por mi país.

Entonces el problema han sido los partidos, no usted.

Bueno, se alejan de esa línea de principios y valores éticos y democráticos y es por eso que la gente va dejando de confiar en ellos. A veces veo que por las redes me cuestionan y me critican, pero hay que analizar quiénes son los que traicionaron la confianza del pueblo.

Y si usted logra inscribir a Perú Firme, su proyecto político, llegaríamos al cuarto partido en su trayectoria.

Mire Enrique, Con SP hay un acuerdo político sustentado en un plan programático y un tema de principios democráticos. Yo espero que este acuerdo con SP sea no solo electoral sino que nos permita seguir caminando juntos un largo tiempo.

¿Se va a quedar de manera definitiva en SP?

Yo espero que este acuerdo político pueda ser de largo aliento.

Espera. No es una confirmación.

Es que uno no puede tener una bola de cristal para ver el futuro. Mi primera lealtad es con mis principios y con el pueblo, con la gente que votado por uno en un proceso electoral. ¡Si no, imagínese usted!

Entiendo parte de su argumento. A mí me toca preguntar.

No, sí, claro.

¿Usted conoce bien la historia de SP, por ejemplo?

Conozco el legado de Alberto Andrade, que hizo una gestión que cambió un poco el rostro de Miraflores, luego el de Lima. Si bien es cierto gobernó con mano firme, que está bien, también le puso corazón porque, a diferencia de otros alcaldes, no maltrató a los comerciantes ambulantes. Los reubicó pero les dio la oportunidad de que puedan seguir ejerciendo su trabajo. Sé que hay otras gestiones municipales exitosas, otras no tanto, pero es parte del proceso de crecimiento que tienen que tener los partidos. SP es uno joven, tiene 23 años, y está en ese proceso de construir institucionalidad.

¿Cuándo se fundó SP?

Bueno, hace 23 años. No recuerdo la fecha exacta de fundación.

Busqué en la web y encontré esta: 11 de setiembre de 1997. Usted debería saberlo, ¿no?

Bueno, mire, el tema para mí mucho más prioritario es armar los equipos técnicos, plantear las propuestas de solución a los problemas. La verdad, no me había puesto a revisar la fecha de fundación de SP porque no había tenido tiempo.

¿Usted cree en los partidos políticos?

Creo en los partidos políticos pero cuando se manejan con una verdadera democracia interna. Con autoridad, sí, por supuesto, pero cuando un partido político se maneja como una empresa privada y parece que hay un dueño y no un líder, ya la cosa cambia.

¿Cómo se define políticamente?

Me considero, no de ahora, una persona bastante pragmática. Y trato de ser justo y de ser leal a mis convicciones e ideales. Hay muchos que por autodefinirse de derecha, dejan de apoyar propuestas interesantes de izquierda, y viceversa. Podemos analizar tema por tema.

¿En lo económico?

En lo económico no es un problema de modelo, es un problema de gestión. El modelo económico existe y, quiérase o no, ayudó en el crecimiento que ayudó a solventar una serie de programas sociales, pero ha faltado invertir en los peruanos, en los funcionarios, por ejemplo, para ejecutar presupuestos.

¿De la izquierda qué propuesta rescataría?

Me parece muy interesante que se empiece a debatir la reforma constitucional para la propiedad del suelo y subsuelo. Es una herramienta fundamental para reducir los grandes focos de conflictos sociales por la minería. Me parece un abuso que haya grandes consorcios mineros deforestando nuestros bosques, contaminando nuestras cuencas, envenenando a nuestros niños y, claro, basta con decir ‘yo pago mis impuestos’, pero esos impuestos sabe Dios a dónde irán a parar. Y las comunidades asentadas en esos yacimientos no reciben lo que ellos consideran por derecho para salir de la pobreza.

¿Qué propone exactamente?

Yo creo que hay que involucrar a estas comunidades dentro del accionarado de estos proyectos, y serán los técnicos los que determinen el porcentaje de participación que deban tener en la junta de accionistas. Lo que pasa es que ahora simplemente se les gira un cheque, se les reubica y anda a ver tú lo que hacen. Entonces, personas que no han tenido la instrucción a nivel educativo, la preparación para saber qué hacer con ese cheque, se lo gastan en un año en una mala inversión, y siguen siendo pobres. Esta es una bandera que se podría decir de izquierda, atractiva.

¿Qué haría con las AFP? ¿Las mantendría? ¿O apostaría por fortalecer un sistema público?

Apostaría por un sistema mixto.

¿No es lo de ahora?

Mantendría las AFP para que los que deseen afiliarse a una, lo hagan. Pero cuando hablo de mixto me refiero a la opción de que algunos puntos del IGV, del consumo que hace un ciudadano día a día, vaya a una cuenta bancaria a su nombre para cuando se jubile. Imagine a los que no están en planilla, ¿a dónde van a ir a parar cuando cumplan 65 años? Hay que darle alternativas al informal.

Usted propone continuar con el modelo económico y también mantener las AFP. Parece que usted apuesta más por la continuidad.

En absoluto. Piloto automático, no. La presencia del Estado en algunos sectores tiene que ser un poquito más fuerte. Hay sectores en los que ha quedado en evidencia que falta regulación.

¿Solo un poquito? ¿Lo dice con un poco de miedo?

No, a ver. Lo que pasa es que las frases se pueden malinterpretar. No vamos a estatizar, no, pero el Estado tiene que regular. Mire lo que pasó con las clínicas, con los colegios, que es una barbaridad lo que le cobran los privados a un padre. Si tuviéramos una educación pública de primer nivel, nadie llevaría a sus hijos a escuelas privadas. Ahí es donde tenemos que enfocarnos. No es un piloto automático. La reforma no puede generar un terremoto dentro de la crisis que ya estamos viviendo. Hay que ser muy responsables en lo que se propone. Hemos visto propuestas cada una más populista y demagógica que la otra y que probablemente ganen aplausos, pero de acá a cinco años son los peruanos de menores ingresos los que sufriremos las consecuencias.

¿Es correcto si lo defino como un centro pragmático?

Totalmente correcto.

¿Y eso no es ser agua tibia?

¡No! No es agua tibia. Agua tibia es alguien que no quiere tomar el toro por las astas, no quiere tomar decisiones y quiere que las cosas continúen como están. Yo sí quiero un cambio, pasar de un Estado que no ve a los informales a uno que apueste por los peruanos e invierta en ellos.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó el informe de calificación que declara procedente la denuncia contra usted, por la adulteración de documentos sobre la semana de representación en el 2017. Usted ha dicho que las firmas no son de su autoría…

Es que son dos temas, ¿no? La fiscal (Zoraida Ávalos) ha presentado (denuncia) por peculado y falsedad.

En efecto..

Pero sobre el peculado, los congresistas no administramos recursos públicos, como sí lo hace un alcalde. Los congresistas cobran un sueldo. Permítame explicar, para que quede claro. Antes del 2017 se entregaba el dinero a los legisladores para la semana de representación como viáticos. Luego, se aprobó que ese dinero pase a ser parte del sueldo, al que se le descontaría el impuesto a la renta y, por lo tanto, sería de libre disponibilidad. Es decir, no estaba sujeto a rendición de cuentas. Es decir, no había que presentar ni boletas ni facturas. Eso es lo que la Fiscalía no ha tenido claro. Si uso mi sueldo que es de libre disponibilidad y ya pagué el IR, ¿cómo va a ser peculado? Y sobre lo de la falsedad, ya demostré con un peritaje que ese informe no lo elaboré ni lo firmé yo.

Es un peritaje de parte.

¡Yo feliz que la Fiscalía haga 50 peritajes más! A buena hora. Yo soy absolutamente consciente de que yo no hice eso.

¿Ya sabe quién firmó?

No tengo la menor idea y espero que las investigaciones lo determinen.

Pero esos documentos salieron de su despacho, ¿cierto?

No lo sé, no lo sé. Eso lo tiene que tiene que determinar la Fiscalía.

¿De dónde más podrían haber salido?

¡Bueno, bueno! Le puedo comentar lo que han declarado los miembros del despacho: ni uno de ellos ha asumido responsabilidad. No reconocen esos documentos.

¿Cree que este tema perjudicará su candidatura?

No lo creo. Las cosas, como le digo, desde el primer momento… Bueno, primero, que queda clarísimo que eso fue una venganza de la Comisión de Ética con mayoría fujimorista y luego del Pleno también con mayoría fujimorista. Yo he dicho que soy el más interesado de que eso se aclare. No creo que tenga mayor relevancia de aquí en adelante.

Ya que menciona de nuevo el tema, ¿fue su paso por FP su mayor error político?

Si fuera alguien sin convicciones, hubiera sido más cómodo quedarme en una bancada mayoritaria arropado por ellos y haciendo uso indebido del cargo que tenía. Al contrario, yo me la jugué por el país. Los enfrenté cuando quisieron blindar a los “Cuellos Blancos”.

¿Es cierto que los militantes de SP no están contentos con la posibilidad de que usted sea el candidato presidencial? ¿Cuál es su relación con ellos?

Mire, sin ánimo de ningunearlos, soy muy respetuoso de las discrepancias que puedan tener los simpatizantes de SP, porque no son militantes, sino simpatizantes que han tenido cierto vínculo con el fundador (Andrade). Pero hay que dejar en claro que SP tiene cerca de 60 mil militantes y que 10 o 12 personas se pronuncien en contra, eso no significa que las bases mayoritariamente se opongan. Es normal que surjan discrepancias. Lo que espero es que una vez se consolide la plancha presidencia, todos podamos trabajar unidos.

Leí en Infogob y en el Registro de Organizaciones Políticas que los afiliados de SP son más de 120 mil. El doble de lo que usted ha dicho.

Sí, bueno, yo tengo la información que me han pasado recientemente. Seguro están en estos últimos días en un proceso de afiliación masiva.

