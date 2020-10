Por: Ángel Páez y Doris Aguirrre

El mandatario Martín Vizcarra sugirió que, así como la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios investiga el caso de Richard “Swing” Cisneros Carballido, debería hacer lo mismo con otras 40 mil contrataciones similares en el aparato estatal. Sin embargo, es poco probable que esas 40 mil personas a las que se refiere Vizcarra hayan obtenido contratos inmediatamente después de haber sostenido reuniones con el jefe del Estado en Palacio de Gobierno, como sucede con el caso de Richard Swing.

De las expresiones de Vizcarra se desprende que le tomó por sorpresa que en la madrugada del viernes agentes de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) procedieran a la detención preliminar por 7 días, por mandato de la jueza Sonia Bazalar, y por requerimiento de la fiscal Janny Sánchez, de 3 de sus colaboradores más íntimos desde que asumió la Presidencia de la República: la ex secretaria general de Palacio de Gobierno Mirian Morales, el exconsejero de Comunicaciones Óscar Vásquez Zegarra, y su ex asistente personal Karem Roca. La retención de estas personas, identificadas por la fiscal Sánchez como las promotoras y facilitadoras de la contratación de Richard Swing, es clave para esclarecer la intervención de Vizcarra. Antes de que se difundieran los audios en los que precisamente se registran las voces de Vizcarra, Morales, Vásquez y Roca, la fiscal Janny Sánchez había obtenido la delación de un aspirante a colaborador eficaz y el testimonio de un testigo reservado, según los cuales se contrataron los servicios de Richard Swing por mandato expreso del mandatario Vizcarra. Las grabaciones confirmaron la hipótesis de la fiscal.

Redada de implicados

La jueza Sonia Bazalar dispuso también la ubicación y captura de dos ex secretarias generales del Ministerio de Cultura -Aura Quiñones Li y Diana Tamashiro Oshiro-, quienes contribuyeron a que el deseo del jefe del Estado se cristalizara en beneficio de Richard Swing. Otros tres funcionarios que dieron indebidamente el visto bueno a la contratación del amigo de Vizcarra -Lincoln Matos Parodi, Patricia Dávila Tasaico y Mauricio Salas Torreblanca- fueron arrestados en la misma jornada. De la lista de 10, hasta el cierre de edición todavía no era encontrada la exjefa de Recursos Humanos del Ministerio de Cultura Liliana Chaname Castillo. En la misma jornada, Richard Swing fue aprehendido por los agentes de la Diviac.

De acuerdo con los fundamentos de la resolución de la jueza Sonia Bazalar, la fiscal Janny Sánchez demostró que los imputados han manifestado conductas con el propósito de obstruir a la justicia, como la concertación para presentar una sola y falsa versión de los hechos, así como la eliminación de evidencia documental, como correos electrónicos. Para la fiscal Sánchez, una de las pruebas más relevantes es el audio que grabó Karem Roca en el que el presidente Vizcarra, Mirian Morales y Óscar Vásquez, junto con la propia Roca, acuerdan cómo ofrecer una declaración unitaria a la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios, respecto al origen de la contratación de Richard Swing.

Prisión con fundamento

Las razones que esgrimió la fiscal Janny Sánchez para la detención de Mirian Morales son graves: “Habría influenciado en coimputados y testigos a fin de coordinar la forma cómo deben declarar ante la presente investigación fiscal, para evadir la acción de la justicia, falseando la información y dificultando la averiguación de la verdad”.

Algo similar argumentó la fiscal respecto a Óscar Vásquez: “Habría influenciado en coimputados y testigos a fin de que coordinar la forma cómo deben declarar ante la presente investigación fiscal, para evadir la acción de la justicia, falseando la información y dificultando la averiguación de la verdad”.

Para el caso de Karem Roca, la fiscal expresó: “No habría colaborado en las indagaciones para el esclarecimiento de los hechos materia de investigación, y por el contrario habría dificultado la investigación preliminar ocultando información consistente en materia probatoria y registros de ingresos a través de sus agendas o correo electrónico; además, habría prestado testimonio falso en su declaración testimonial, entorpeciendo la averiguación de la verdad”.

Y en relación a Richard “Swing” Cisneros Carballido, su cercanía o vinculación con el jefe del Estado podría representar un peligro para las investigación conforme a la fiscal Janny Sánchez: “(Richard Swing) tendría una amplia malla de contactos de alto nivel, como es el presidente de la República, como se habría advertido de las declaraciones del aspirante a colaborador eficaz y del testigo protegido, así como los demás testimonios que han mencionado dicha cercanía y confianza. Además, debe precisarse que, según los audios difundidos en el Congreso de la República, habrían pactado reuniones o llamadas con testigos y coimputados para dificultar la presente investigación preliminar”.

Fuentes allegadas a la investigación fiscal indicaron a La República que en primera instancia lo que se busca con las detenciones preliminares, efectivamente, es evitar la obstaculización de las investigaciones o la manipulación de los coinculpados o testigos. “Pero también es cierto que este tipo de medidas permite que los investigados evalúen acogerse a la colaboración eficaz, como ha sucedido en los casos Lava Jato y Los Cuellos Blancos del Puerto. De hecho, en el presente caso ya se tiene un aspirante a colaborador eficaz”, señalaron: “Son las personas que reconocen haber cometido delito y ofrecen información incriminatoria mediante delaciones que implican a otras personas”.

El aspirante a colaborador eficaz pertenecería al despacho de la Secretaría General del Ministerio de Cultura y el testigo reservado sería del despacho de la extitular de Cultura Patricia Balbuena. Estas manifestaciones fueron corroboradas por la fiscal Janny Sánchez, en el sentido de que Richard Swing fue contratado violando todas las normas, algo que ratificó una auditoría que practicó la Contraloría General de la República, que identificó a 16 funcionarios del Ministerio de Cultura responsables por este hecho. Simplemente, los servicios de Richard Swing jamás fueron requeridos.

Para llegar a esta conclusión, la fiscal Janny Sánchez no requirió de las grabaciones. Por eso, no es tan cierto que las detenciones de sus excolaboradores se hicieron con base en los audios, como afirma Vizcarra.

Defensa de Morales y Roca rechazan detenciones

“La detención de Mirian Morales es abusiva e innecesaria. Una medida de esta naturaleza está contemplada para imputados que rehúyen de la justicia, que no colaboran con la investigación y que no quieren declarar. Y en este caso es todo lo contrario”, dijo el defensor de la ex secretaria general, Carlos Rodas Vera.

"Apenas salieron los audios, Mirian Morales renunció a su trabajo para evitar tener contacto con las personas de Palacio y para demostrar a la Fiscalía un verdadero compromiso con la investigación”, apuntó.

“Nunca ha existido la posibilidad de que Karem Roca haya pretendido fugar del país, más bien en todo momento se ha presentado y ha colaborado con las investigaciones. Se ha cometido un exceso contra mi patrocinada, por lo que rechazamos la decisión judicial”, señaló su abogado, Michael Remigio Quezada.

Reacciones

Carlos Caro Coria, abogado penalista

“El método de investigación de la Fiscalía puede ser cuestionado por algunos, pero la detención preliminar no está hecha para entender, la detención preliminar está hecha para salvar cuestiones de emergencia o urgencia. Ahí está el problema. No es un método de investigación pero la Fiscalía lo usa”, señaló.

César Nakazaki, abogado penalista

“La única justificación para ordenar una prisión preliminar es que exista algún acto de investigación que solo se puede hacer con la persona detenida. En este caso, los involucrados han declarado a la fiscalía y al Congreso. No hay, pues, justificación”.

El contacto

Resolución de la jueza Sonia Bazalar donde se menciona la relación amical entre el presidente Vizcarra y Richard Swing.

