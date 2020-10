Piden a Mazzeti aclarar si trabajadores de salud firmarían asunción de responsabilidad

El congresista acciopopulista, Luis Roel, pidió a la titular del Ministerio de Salud, Pilar Mazzetti, que aclare a los trabajadores la supuesta obligación de firmar una declaración jurada de asunción de responsabilidad.

“Solicito se me informe de manera suficiente, escrita y fundamentada la razón por la cual el Minsa está solicitando a sus trabajadores, de manera obligatoria, la firma y presentación de una declaración jurada de asunción de responsabilidad para que puedan retornar a sus labores durante la pandemia COVID-19”, manifestó en el oficio.

Roel Alva, manifestó que en esta semana mantuvo una reunión con diferentes trabajadores del sector salud, quienes le informaron que aquellos que no cumplían funciones por ser considerados población de riesgo y que retornaban a sus puestos, estaban obligados a suscribir dicho documento.

“El 1 de octubre me reuní con dirigentes de la Federación de Enfermeras del Perú y de las técnicas de las Fuerzas Armadas. Se me acercaron porque, aparte de los problemas de siempre, tocaron el tema de la reincorporación activa que tenían muchos de sus miembros, pero dijeron que se encontraba condicionada ”, sostuvo el legislador de Acción Popular en diálogo con La República.

Además, refirió que es relevante que el Minsa precise si esta situación está ocurriendo, y si tomaron en cuenta que la documentación aparentemente requerida sería de carácter ilegal e inconstitucional.

“ El documento liberaba a la administración pública si algo les pasaba (a los trabajadores) por la COVID-19 . Es como decir ‘yo me reincorporo a la situación activa, a mi puesto laboral que yo tengo ganado, bajo renuncia de derechos’. Desde mi perspectiva, yo creo que es ilegal porque uno no puede renunciar a derechos”, agregó.

“La administración pública no puede abandonarte si tienes COVID-19”

Destacó también que en estas circunstancias que atraviesa el país, sería irresponsable que el Estado no contribuya con los profesionales de la salud.

“La administración pública no puede abandonarte si tienes COVID-19, y las consecuencias que ello te genere. Es por eso que, frente a esas denuncias, yo he remitido un oficio a la ministra de Salud para que me confirme o no ello”, dijo en diálogo con este diario.

Sra. Pilar Mazzeti (@Minsa_Peru): ¿Es cierto que estan haciendo firmar un documento para que el personal de salud renuncie a sus derechos? He recibido una denuncia al respecto por lo que he remitido un oficio para que pueda aclarar el tema.@SinesssPeru @FEDEMINSAP2 @Lilarosahu pic.twitter.com/USidbB2aRA — Luis Roel Alva (@LuisRoelAlva) October 3, 2020

Acciones desde el Congreso ante denuncias

Asimismo, el parlamentario expresó su rechazo a esta situación y comunicó que, en caso de encontrarse que las denuncias son reales, actuarán desde el Congreso para que no se obligue a firmar dicha declaración jurada.

“Llamaríamos la atención a la comisión de Salud el Congreso de la República, a la comisión de Trabajo, para que tomen cartas en el asunto porque no puede ser que la primera línea de defensa contra la COVID-19, que son los técnicos y enfermeros, se les esté pidiendo que renuncien a sus derechos para servir a los que más necesitan . Eso es inaceptable”, acotó.

Finalmente, aseguró que esperará a que la titular del Minsa, Pilar Mazzetti, precise la información respecto a las denuncias.

“Espero la respuesta de la ministra de Salud, espero que desmienta ello. Y si son situaciones que se han dado, que cesen en hacerlo y cumplan con lo prometido a este colectivo de trabajadores que ha enfrentado de manera responsable y valiente la COVID-19. Hay que respetarles sus derechos”, puntualizó.

