El Ministerio Público evalúa solicitar al Poder Judicial prisión preventiva para algunos de los detenidos por el caso de las presuntas irregularidades de los contratos con el Estado de Richard Cisneros, más conocido como Richard Swing.

El cantante, Karem Roca, Mirian Morales, Óscar Vásquez y otros seis exfuncionarios fueron detenidos de manera preliminar este jueves, medida que durará 7 días, de acuerdo a lo concedido por el Poder Judicial a la fiscal provincial Yenny Sánchez.

El coordinador de las Fiscalías Anticorrupción, Omar Tello, sostuvo que las herramientas que se pidan dependerán de las declaraciones de los intervenidos y los acuerdos de colaboración eficaz al que lleguen.

“ Estamos en evaluación, no se descarta esa situación, hay que considerar que las declaraciones que van a realizarse estos día van a determinar justamente el alcance de esa medida, para quienes se puede pedir la medida de prisión preventiva y también evaluando una posible colaboración de quienes se encuentran en este momento como detenidos”, declaró el fiscal coordinador para RPP.

En esta línea resaltó que los investigados en el caso, que involucra a personajes del ex círculo de confianza del presidente Martín Vizcarra, pueden solicitar ser beneficiados con la colaboración eficaz, siempre y cuando otorguen información relevante y probatoria para el caso.

Tello defendió la medida restrictiva contra los exfuncionarios al resaltar que esta es avalada por la jueza Sonia Bazalar Manrique al encontrar en los detenidos el peligro de obstrucción a la investigación de la verdad.

Asimismo, mencionó que la hipótesis de la fiscal Sánchez es que los detenidos han estado involucrados en el favorecimiento indebido a Richard Swing desde el Estado: “Efectivamente ha habido un concierto de voluntades a fin de favorecer al señor Cisneros ”.

“La pretensión del Ministerio Público pasa por un filtro del juez que garantice que la afectación del derecho a la libertad sea vulnerada porque entiende que sobre esta persona pesan muchos indicios que hace presumible su vinculación con el delito y se pueda obstaculizar el proceso de investigación a la verdad”, sostuvo el fiscal coordinador.

Sobre la investigación al presidente Martín Vizcarra

Omar Tello sostuvo que actualmente la Fiscalía Suprema sí investiga la posible participación que tuvo el mandatario Martín Vizcarra en las contrataciones de Richard Swing.

Resaltó que por las limitaciones de su cargo no puede ser parte del caso que incluye al jefe de Estado, pero mencionó que el nivel encargado contaría con colaboradores eficaces que analicen el tema. En este caso se incluirían los últimos audios difundidos.

“Hay que tomar en cuenta las limitaciones que implica el que no podemos acusar al presidente, investigar sí y esta tiene ciertos parámetros de reserva. La colaboración eficaz que tenemos no podemos abrirla de forma tal y todos puedan apreciar y verificar. No se puede vulnerar la reserva de identidad de esta persona”, mencionó Tello.

