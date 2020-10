Richard Swing: las claves para entender el caso hasta su detención

El cantante Richard Cisneros, conocido en el mundo artístico como ‘Richard Swing’ ha sido noticia en los últimos meses, no solo porque entre julio del 2018 y abril del 2020 suscribió nueve contratos con el Ministerio de Cultura por un total de 175.400 soles, sino también por sus ocho visitas registradas en Palacio de Gobierno.

A pesar de que el mismo Richard Swing negó tener alguna relación o vinculo con el presidente de la República, Martín Vizcarra, lo cierto es que para el Ministerio Público existen motivos para detener a Richard Cisneros y a otros nueves investigados, quienes podrían entorpecer la investigación preliminar en su contra , “más aún, si están involucrados funcionarios de gobierno y poder político”.

A continuación, se presentan algunas de las claves para entender el caso hasta la detención del cantante en la madrugada de este viernes.

Los contratos de ‘Richard Swing’ con el Ministerio de Cultura

Funcionarios del Ministerio de Cultura habrían favorecido a Richard Cisneros con contrataciones por una suma de S/ 175.400. Foto: Composición / La República.

Cabe recordar que entre julio del 2018 y abril del 2020, el cantante suscribió nueve contratos con el Ministerio de Cultura por un total de 175.400 soles .

Dichos pagos a ‘Richard Swing’ iniciaron en la gestión de Patricia Balbuena donde el cantante firmó su primer contrato el 25 de julio del 2018, por un valor de 21.000 soles.

Asimismo, el 12 de febrero de este año, ‘Richard Swing’ firmó un acuerdo para ofrecer el “servicio de organización y ejecución de evento de integración institucional” a cambio de 33.400 soles.

Posteriormente, se supo que Ricardo Cisneros recibió 30 mil soles más del Ministerio de Cultura por realizar “charlas motivacionales” en medio de la crisis del nuevo coronavirus (COVID-19).

La principal hipótesis de la Fiscalía Anticorrupción es que Richard Cisneros Carballido no habría ejecutado el 95 % de los servicios solicitados por dicho ministerio, según reportaje de Cuarto Poder.

La Fiscalía investigó a partir de los informes de la Contraloría General de la República y detalló que, pese a que Jorge Apoloni Quispe, exsecretario general del Ministerio de Cultura, autorizó el desembolso de S/ 42.000 a Swing, las actividades “no se llevaron a cabo”.

Richard Swing y su relación con Martín Vizcarra

Martín Vizcarra y Richard Swing. Foto: Composición Palacio de Gobierno/Jorge Cerdán

Durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización, el cantante Richard Cisneros aseguró no conocer al presidente Martín Vizcarra, pese a que trabajó en su Gobierno.

“Yo no tengo ningún tipo de relación con el presidente Martín Vizcarra ni después de la campaña. Lamentablemente no tuve ninguna comunicación. No he mantenido ninguna relación con él”, contestó el intérprete a la comisión el pasado junio.

Por su parte, el mandatario Vizcarra sostuvo que conoció a Cisneros desde el 2016 debido a que el cantante tuvo una participación en la campaña de Peruanos por el Kambio del exmandatario Pedro Pablo Kuczynski.

“Como muchas personas del entorno de la campaña electoral, él colaboraba y participaba de ella. Y ahí seguramente esa relación ha permitido que también tenga una participación en algún nivel de Gobierno”, declaró el mandatario el 25 de mayo último.

En otro momento, Richard Cisneros confirmó lo dicho por el presidente, y agregó que asistió a Palacio de Gobierno por primera antes del primer pedido de vacancia contra PPK.

También dijo que se reunió con Karem Roca Luque, exasistente administrativa del Despacho Presidencial para tratar temas de marketing político y estrategias políticas.

En referencia al ex primer ministro, Salvador del Solar, Richard Swing contó que lo conoció en el Ministerio de Cultura cuando fue a conversar con él “por un tema técnico” .

Sin embargo, detalló que no recuerda “exactamente el día” ya que fue una reunión corta de 15 a 20 minutos donde Richard Swing le presentó sus proyectos para dicha institución.

Fiscalía, Contraloría y Congreso investigan a Richard Swing

Richard Swing saluda a la prensa a su entrada al Parlamento donde fue interrogado por los integrantes de la Comisión de Fiscalización. Foto: Jorge Cerdan / La República

La Contraloría General de la República, el Ministerio Público y el mismo Congreso, a través de la Comisión de Fiscalización, iniciaron investigaciones contra el cantante Richard Cisneros tras sus presuntos vínculos con altos funcionarios del Gobierno para conseguir contratos en el ministerio.

Fue el 1 de junio cuando la Fiscalía intervino por primera vez las oficinas del Ministerio de Cultura, tras conocerse el caso del cantante Ricardo Cisneros, conocido en el mundo artístico como ‘Richard Swing’.

Fue Yenny Huacchillo Nuñez, fiscal adjunta de la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro, quien realizó las diligencias correspondientes sobre las contrataciones del artista con dicha entidad del Estado peruano.

Por otro lado, la Contraloría evidenció que el Ministerio de Cultura (Mincul) efectuó pagos indebidos a ‘Richard Swing’, por un monto que asciende a los S/ 155.400.

Esto, tras confirmar que el artista "no contaba con la especialidad, el perfil y la experiencia debida para la ejecución de actividades motivacionales y otros servicios desde el 2018 al 2020″.

El organismo de control identificó una presunta responsabilidad penal contra 16 funcionarios y servidores públicos de la institución por hechos irregulares que beneficiaron indebidamente al cantante.

La institución reguladora sustentó que también hubo “incumplimiento del servicio” de parte de Richard Swing, pues no se halló un diagnóstico que debió entregar al Ministerio de Cultura “que supuestamente debió servirle de base para su propuesta de promoción”.

El 12 de junio pasado, Richard Cisneros se presentó en la Comisión de Fiscalización del Congreso junto a Patricia Balbuena y Sonia Guillén, exministras de Cultura luego de que un reportaje de Panorama revelara que la cartera ministerial le otorgó un contrato de S/ 7.000 al artista para que recopile 100 canciones.

Desde esa ocasión el titular de Fiscalización, Edgar Alarcón, siguió citando a Richard Swing y al mismo presidente Martín Vizcarra.

PUEDES VER Richard Swing entregó sus pasaportes a las autoridades, según su abogado

Los audios que comprometieron al presidente Martín Vizcarra

Edgar Alarcón presentó grabaciones ilegales de las conversaciones de Martín Vizcarra con Karem Roca, y de esta última con Richard Cisneros. Composición de La Republica

Durante el pleno del Congreso del pasado setiembre, el congresista Edgar Alarcón presentó audios en los que se refiere al presidente Martín Vizcarra en el caso de las contrataciones irregulares del Estado con ‘Richard Swing’.

El primer audio es sobre la grabación dentro de una reunión en la que Martín Vizcarra coordina con Karem Roca, exasistente del Despacho Presidencial, las respuestas que dará a la Fiscalía acerca las visitas del cantante a Palacio de Gobierno.

La exfuncionaria fue citada por el Ministerio Público respecto a la investigación de las presuntas irregularidades en las contrataciones del cantante con el Estado. Caso que también es indagado por el Legislativo.

En el segundo audio se escucha a Martín Vizcarra discutir con Roca sobre su renuncia en referencia al caso. En la tercera pista, conversa la exasistente con Richard Cisneros; ambos señalan que el mandatario los traicionó y que “conocen muchos secretos” de él.

Aunque Alarcón admitió que las grabaciones fueron entregadas de manera irregular y anónima y sin la autorización de un juez toda grabación en ámbito privado es considerada ilegal.

“Utilizando las mismas prácticas montesinistas han obtenido de manera ilícita una conversación privada en la que no hay nada ilegal. Lo único ilegal aquí es la utilización de una grabación clandestina presentada en una puesta en escena preparada como en las mejores épocas de Vladimiro Montesinos”, exclamó Vizcarra en mensaje a la Nación.

Detención a Richard Swing y otros investigados

Richard Swing fue detenido este viernes en su vivienda en San Isidro. Foto: Diviac

En la madrugada de este viernes Richard Swing fue detenido por la Policía en su domicilio, ubicado en la tercera cuadra de la calle Conde de la Monclova, en San Isidro, y ya viene siendo trasladado a la Prefectura de Lima.

Agentes de la Diviac intervinieron las viviendas de las extrabajadoras de Palacio de Gobierno, Karem Roca y Mirian Morales, así como del propio cantante.

Esta medida fue autorizada por la jueza Sonia Bazalar Manrique a solicitud de la fiscal provincial Janny Sánchez y se realizó con la participación de representantes del Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro, peritos informáticos y agentes de la Diviac.

En el operativo en conjunto también se intervino la vivienda de Karem Roca en Miraflores. Seguidamente, se hizo lo mismo con Mirian Morales, exsecretaria general del despacho presidencial, en la tercera cuadra del jirón Carlos Baca Flor en Santiago de Surco.

El Ministerio Público imputa a los diez investigados por el delito contra la administración pública, colusión agravada y otros en agravio del Estado. Asimismo, la Fiscalía efectuará el levantamiento del secreto de las comunicaciones y telecomunicaciones a fin de visualizar y extraer información, data digital y redes sociales.

La Fiscalía indicó que los imputados estarían vinculados y mantendrían contactos de alto nivel que podrían entorpecer la investigación preliminar en su contra, “más aún, si están involucrados funcionarios de gobierno y poder político”, agregó.

De acuerdo al documento fiscal, recogió denuncias periodísticas que evidenciarían que se está contactando a los investigados y testigos con la finalidad de dificultar la pesquisa, “incluso borrando material probatorio e influyendo para que los testigos declaren falsamente”, concluyó.

Richard Swing, últimas noticias:

