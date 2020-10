Richard ‘Swing’ Cisneros fue detenido preliminarmente por siete días en el marco de las investigaciones por presuntas contrataciones irregulares de este con el Ministerio de Cultura, caso a cargo de la fiscal provincial Janny Sánchez.

La pesquisa es respecto a nueve órdenes de servicio emitidas a favor de Cisneros y valorizadas en S/ 175.400, las mismas que habrían sido procesadas, otorgadas y ejecutadas con una serie de irregularidades.

De acuerdo al Ministerio Público, los servicios de Richard Swing no se encontrarían justificados. Además, contarían con un perfil direccionando a un proveedor sin experiencia en contrataciones con el Estado y con pagos que habrían sido sobrevalorados.

Como parte de la intervención, se realiza también el levantamiento del secreto de las comunicaciones y telecomunicaciones, con la finalidad de visualizar y extraer información, data digital y redes sociales a las que se encuentren vinculadas todas aquellas especies que se logren incautar en los inmuebles materia de allanamiento y registro.

Tras una solicitud por la fiscal Sánchez, se ejecutó un operativo que contó con la participación de 10 fiscales anticorrupción, 10 peritos del Ministerio Público y 60 efectivos policiales de la División de Alta Complejidad (Diviac).

Miriam Morales Córdova, Patricia Dávila Tasaico, Karem Roca Luque, Diana Tamashiro Oshiro, Richard Cisneros Carballido, Mauricio Salas Torreblanca, Lincoln Matos Parodi, Aura Quiñones Li, Óscar Vásquez Zegarra y Liliana Chaname Castillo son los investigados que cuentan con una detención preliminar y serán posteriormente trasladados a la Prefectura de Lima.

Respecto a Richard Cisneros, tuvo una aparatosa salida de su vivienda en la calle Conde de la Monclova, en San Isidro. El artista expresó ser inocente y que afrontará las investigaciones en su contra.

Mientras, la exsecretaria general de Palacio de Gobierno Miriam Morales fue traslada desde su domicilio en Santiago de Surco y no brindó declaraciones sobre su caso. Sin embargo, el abogado de Morales sí expresó su disconformidad por la diligencia. “Esta medida nos ha parecido completamente innecesaria, una medida de esta naturaleza está prevista y contemplada para imputados que rehúyen a la justicia, que no colaboran con la investigación, que no asisten a declarar”, expresó Carlos Rodas Vera.

