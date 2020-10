Experto en Comunicación Pública: “Los candidatos enfocarán sus mensajes en temas de salud y reactivación económica”

En el marco de las Elecciones Generales 2021, Fernando Huamán, doctor en Comunicación Pública y docente de la Universidad de Piura, analizó el inicio del actual proceso electoral. “Durante esta campaña, las propuestas se centrarán en temas de salud y la reactivación económica, independientemente de la orientación de la agrupación política”, afirmó. El experto refirió que, de acuerdo al Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones, a la fecha, existen 24 partidos políticos con inscripción vigente, es decir, con potencial para participar de los comicios del 11 de abril.

En este escenario, “tenemos partidos tradicionales que no están bien en el espacio público. Lamentablemente, llegamos a una elección donde no hay un norte claro. La apuesta será por un candidato pragmático, que dé soluciones a corto plazo”, señaló el también experto en opinión pública. No obstante, indicó que, en comunicación política la visibilidad no genera adhesión, necesariamente. En las últimas campañas, la gente privilegia la coherencia del candidato y el partido.

PUEDES VER Piura: municipio multará a peregrinos que lleguen a venerar al Señor Cautivo

Huamán advirtió que, aunque la campaña tendrá un importante componente digital debido a la pandemia generada por el nuevo coronavirus, aún hay un gran número de peruanos que no está en la discusión pública online. “Tendremos una mayor presencia de comunicación digital, pero al mismo tiempo una campaña donde parte de la población no tendrá acceso a la información”, refirió.

Explicó que más de 25 millones de ciudadanos podrán ejercer su derecho de votación el próximo año para elegir a su presidente, congresistas y parlamentarios andinos. Es importante mencionar que, en el marco de la COVID-19, la Oficina Nacional de Procesos Electorales viene tomando diversas acciones, junto al Ministerio de Salud, para reducir los potenciales contagios el día de la votación.

Asimismo, este año, las agrupaciones políticas realizarán de manera obligatoria elecciones internas para elegir a sus candidatos que irán en las listas definitivas. Las primarias, se celebrarán el 29 de noviembre y el 6 de diciembre.

Piura, últimas noticias: