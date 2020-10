Caso ‘Richard Swing’: fiscal adjunta sostiene que investigación “no solo se basa en los audios”

El cantante Richard Cisneros, más conocido como Richard Swing, junto a otros nueve implicados, fueron detenidos este viernes por agentes de la Policía Nacional como parte de la diligencia ordenada por la jueza Sonia Bazalar Manrique, el pasado 29 de setiembre.

Ante esto, Yenny Huacchillo Nuñez, fiscal adjunta de la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro —y quien forma parte del equipo que lleva el caso de Richard Swing— sostuvo que estas detenciones preliminares “no solo se basan en los audios”.

“ La investigación no solo se basa en los audios como han señalado algunos abogados . La investigación se basa en una investigación exhaustiva con bastantes elementos de prueba como son declaraciones testimoniales, documentales y demás. Tenemos un testigo protegido que ya es de conocimiento público”, manifestó ante los medios de prensa.

Asimismo, señaló que las intervenciones en contra de los exfuncionarios de Palacio de Gobierno “cumplen con los presupuestos” de ley y que hay “razones plausibles” que respaldan la acción de la Fiscalía.

Del mismo modo, dijo que durante estas diligencias todos los integrantes de su despacho y demás agentes vienen “tomando las medidas para evitar contagio” del nuevo coronavirus (COVID-19).

“Tenemos razones plausibles para determinar que existen los presupuestos de la detención preliminar que son, a este nivel, una probabilidad de peligro de fuga y obstaculización”, expresó.

Por otro lado, al ser consultada por la participación directa del presidente, Martín Vizcarra, en el caso ‘Richard Swing’, la fiscal Yenny Huacchillo no quiso pronunciarse, pues consideró que el mandatario al ser un alto funcionario del Estado no cuenta con “ninguna competencia al respecto”.

Posteriormente, detalló que, tras cumplirse las diligencias contra Richard Swing, las exasistentes, Karem Roca y Mirian Morales, y otros siete extrabajadores de Palacio, el despacho de la fiscal Janny Sánchez remitió un informe al a oficina de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

“ Respecto de los altos funcionarios no podemos pronunciarnos porque no somos competentes . Nuestra jerarquía no nos permite poder pronunciarnos jurídicamente sobre ellos, ya será la fiscalía de la Nación y el despacho de la fiscal Janny Sánchez ya ha emitido el informe correspondiente para que ellos se pronuncien”, agregó.

El Ministerio Público imputó a los 10 investigados por el delito contra la administración pública, colusión agravada y otros en agravio del Estado.

De igual manera, la Fiscalía efectuará el levantamiento del secreto de las comunicaciones y telecomunicaciones a fin de visualizar y extraer información, data digital y redes sociales. La resolución del allanamiento data del 29 de setiembre y recién se ejecutó este 2 de octubre.

