Vela cuestiona que Martha Chávez tenga copia del acuerdo Odebrecht: “Preocupa que no respete la ley”

Rafael Vela se pronunció luego de que la legisladora Martha Chávez revelara que tiene una copia del acuerdo Odebrecht, que es de carácter reservado.

“La colaboración eficaz es una herramienta muy valiosa, pero atacada por ser una herramienta útil contra quienes sufren las consecuencias de una información privilegiada”, señaló el fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato.

En ese sentido, explicó que hay ciertos aspectos del documento que no pueden ser de conocimiento público por disposición de la ley y el juez.

“ Es preocupante que una señora congresista no quiera respetar la ley. No porque nosotros lo digamos, sino porque el ejercicio de la función pública y la representación parlamentaria tienen que necesariamente respetar lo que la ley determina. Esta señala que hay reserva y, adicionalmente, así lo ha establecido el Poder Judicial”, sostuvo Vela Barba en diálogo con Ideele Radio.

No obstante, aclaró que su grupo de trabajo siempre ha sido transparente con los datos que sí pueden detallarse. Puso como ejemplos las dos conferencias en las que se explicaron los términos del acuerdo.

Por otra parte, el fiscal Vela dijo que las declaraciones de Chávez Cossío pueden ser analizadas por José Domingo Pérez, a cargo de investigaciones contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular.

“No hay que olvidar que la señora hasta hace muy poco era abogada de esa agrupación política. Es decir, ha participado, la hemos visto en las audiencias en el canal Justicia TV. Por tanto, creo que mínimamente tiene un conflicto de interés que ella lleva dentro de ese mismo estilo de obstaculización y de instrumentalización ”, puntualizó.

Martha Chávez afirma tener acceso al acuerdo Odebrecht

Durante la última sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la parlamentaria expresó que tiene una copia del acuerdo de colaboración eficaz, que se suscribió en el 2019.

“Es lamentable que mientras aquí nos damos de acusadores, no tenemos la oportunidad de solicitar que se nos entregue el acuerdo celebrado con Odebrecht (...) Felizmente, yo ya lo conseguí. Mientras tanto, no me siento en armonía de estar denunciando personas cuando hay cosas gravísimas y más importantes , como que la fiscal de la Nación se niegue darle a la Comisión de Justicia el acuerdo”, manifestó Chávez luego de abstenerse en la votación para admitir los informes de calificación contra Edgar Alarcón.

No tengo capacidad para procesar casi 3 mil folios por dia hábil, como hizo la jueza que aprobó el 17 de junio de 2019 el acuerdo de colaboración eficaz. — Martha Chávez Cossío (@MarthaChavezC) October 1, 2020

