El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, volvió a opinar sobre una eventual postulación del burgomaestre de La Victoria, George Forsyth, para las elecciones del 11 de abril de 2021.

Las autoridades municipales, gobernadores regionales y altos funcionarios públicos deben renunciar a sus cargos hasta el 11 de octubre si van a participar en los próximos comicios.

“ Nosotros hemos sido elegidos para ser alcaldes 4 años, no mientras que dure el amor o las cosas buenas. Tampoco creo que es pertinente postular y dejar a los electores, digamos, tirados. Cuando postulamos, los electores creyeron en nuestros proyectos y en nuestra palabra”, señaló en diálogo con Canal N.

No es la primera vez que se refiere a Forsyth y su posible candidatura a la presidencia. A fines de agosto, cuando el exarquero de Alianza Lima aún no se inscribía a Restauración Nacional, Muñoz Wells manifestó que una persona elegida bajo el voto popular debe culminar su mandato.

Mientras que este jueves 1 de octubre, reiteró que no se debe “traicionar la confianza de los electores”. "Hay que tener coherencia con los compromisos. Si yo me comprometo contigo a hacer algo, tengo que hacerlo. No podemos dejar las cosas tiradas en el camino”, puntualizó.

El 30 de setiembre venció el plazo para inscribirse en un partido político. Luego, se realizarán las elecciones internas y cada agrupación escogerá a su plancha presidencial, listas para el Congreso y Parlamento Andino.

Por otra parte, el último sondeo de Ipsos Perú coloca a George Forsyth en el primer lugar de las preferencias. Le siguen Daniel Urresti y Keiko Fujimori.

El aún alcalde de La Victoria ya milita en Restauración Nacional. Mientras que el congresista de Podemos se afilió a dicha agrupación y renunció a su vocería en el Parlamento.

