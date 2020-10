Hasta el lunes 12 hay plazo para pedir registro de alianzas electorales

Ayer venció el plazo para afiliarse a un partido político y así participar en los comicios internos en los que se elegirá a los candidatos para las elecciones generales de abril del 2021.

El congresista Daniel Urresti Elera sería el candidato presidencial por el partido Podemos Perú, según el secretario general de esta agrupación, Enrique Wong.

Wong señaló que el exministro del Interior cuenta con el respaldo del fundador de la agrupación, José Luna Gálvez.

Además, Urresti ya es miembro afiliado de PP desde el pasado 17 de setiembre, como consta en el Registro de Organización Políticas (ROP).

Según Wong, Urresti es el “candidato natural” que los representaría encabezando la plancha presidencial. Sin embargo, aún el parlamentario no ha manifestado públicamente su decisión de ser el aspirante de PP, aunque se conoce por sus fuentes cercanas que lo anunciará en sus redes sociales.

“Habiendo salido segundo en las elecciones municipales de Lima con 1 millón 126 mil votos y teniendo en cuenta que en las elecciones congresales de enero fue el parlamentario más votado, con 566 mil votos, entonces es él quien tiene todas las condiciones”, comentó Wong.

Sostuvo que su precandidatura está respaldado no solo por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de PP, sino también por la militancia de los miles de comités provinciales y distritales con los que cuentan.

En veremos

Por otro lado, el asesor legal de Ollanta Humala, Santiago Gastañadui, informó que el expresidente todavía no ha decidido su participación en las próximas elecciones. “Lo está evaluando todavía, no lo ha decidido”, remarcó.

Humala estuvo viajando por diferentes regiones, pero la pandemia no permitió que prosiguiera en su objetivo de fortalecer las bases del Partido Nacionalista.

No obstante, si hay precandidatos al Congreso, entre ellos Fredy Otárola, Alberto Otárola, Agustín Molina, Julia Teves, Hugo Carrillo y el mismo Gastañadui.

Hasta el momento, hay una serie de precandidatos presidenciales que se han afiliado a diversas organizaciones. Ellos son: George Forsyth, en Restauración Nacional; Hernando de Soto, en Avanza País; Daniel Salaverry, en Somos Perú; Fernando Cillóniz, en Todos por el Perú; y el expremier Pedro Cateriano, también en TPP.

Asimismo, otro de los “voceados” precandidatos presidenciales, Jorge Nieto Montesinos, no participará en las elecciones. La organización que lidera −Partido del Buen Gobierno− no alcanzó a inscribirse ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Indicó que él no participará en “el juego de las sillas”, con lo que dio a entender que no se afiliará de emergencia en un partido.

Cabe recordar que el JNE ya publicó el cronograma electoral. La norma dispone que la fecha límite para solicitar la inscripción de alianzas es hasta el 12 de octubre próximo y el plazo para estar inscritas en el ROP es el 29 de octubre del 2020.

Precisamente, ya con las inscripciones partidarias cerradas, estos días estarán marcados por las negociaciones para intentar formalizar alguna alianza, de cara al 11 de abril. Aunque es poco probable que alguno de los que tienen aspiraciones presidenciales quiera ceder su lugar.

Por ejemplo, el presidente del Partido Popular Cristiano (PPC), Alberto Beingolea, le dijo a este diario que su partido ha intentado conformar una “propuesta unitaria” para evitar la fragmentación, pero que a estas alturas “el sueño parece imposible”. “La ambición personal impide un gran acuerdo”, señaló Beingolea.

En el JNE, hay 24 agrupaciones políticas nacionales en condición de inscritas.

Ricardo Belmont: Voy con UPP

El excongresista Sergio Tejada confirmó a La República que se afilió a Juntos por el Perú con la intención de participar en el proceso interno, con la mira puesta en una posible candidatura al próximo Congreso. Tejada pertenece a Nuevo Perú, la agrupación que lidera Verónika Mendoza, y que llegó a un acuerdo político con JP para los comicios del año entrante. “Yo pertenezco a NP y seguiremos impulsando su inscripción ante el JNE”, dijo.

Por otro lado, el exalcalde Ricardo Belmont anunció en su cuenta de Facebook que postulará al Congreso en la lista de Unión por el Perú. Según dijo, encabezará la lista de candidatos a Lima.

La clave

Habilitado. El experto electoral José Tello indicó que Daniel Urresti puede postular a pesar de contar con una sentencia por difamación. “Está con una sentencia que ya cumplió. Está rehabilitado, no hay impedimento”, señaló.

