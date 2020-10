Neyra: “Casi ninguno de los funcionarios comprendidos en el caso Richard Swing laboran en el ministerio”

Alejandro Neyra, titular del Ministerio de Cultura (Mincul), indicó que “casi ninguno” de los funcionarios que estuvieron involucrados en las contrataciones de dicho sector con Richard Cisneros, también conocido como ´Richad Swing´, continúa laborando en el portafolio.

“Se han iniciado estos procedimientos [sancionadores administrativos por el caso ´Richard Swing´]. En realidad, casi ninguno de los funcionarios comprendidos en la investigación laboran en el ministerio, y lo que sí hay es que hemos dado toda la información a los órganos de control y al Ministerio Público para que hagan la investigación fiscal correspondiente”, expresó en diálogo con Canal N.

En ese sentido, Neyra Sánchez afirmó que aunque los funcionarios fueron cesados de su trabajo en la cartera ministerial, continúa en curso la investigación para determinar responsabilidades en las contrataciones irregulares de Richard Cisneros.

El 28 de setiembre, la Fiscalía incluyó en las indagaciones al exasesor presidencial Óscar Vásquez y la ex secretaria general del Ministerio de Cultura Patricia Dávila Tasaico. Asimismo, en el caso ya estaba incluida como investigada Diana Tamashiro Oshiro, también ex secretaria general del sector.

“Ninguno de los secretarios generales [continúan en el ministerio]. Muchos era vinculados al área de abastecimientos. Ya no. Lo que no implica que no pueda hacerse una investigación. Se ha iniciado el procedimiento sancionador y en esa etapa estamos. Es importante tener total transparencia”, puntualizó.

“Nosotros sobre eso [contrataciones] ya hemos brindado información al Ministerio Público y si requirieran más información, estamos llanos a entregarla [...] Es importante tener total transparencia desde siempre en el Ministerio de Cultura para entregar información, y de analizar los informes emitidos por la Contraloría para ver posibles incumplimientos que generarían responsabilidades”, concluyó.

De igual forma, Alejandro Neyra negó haber conocido a Cisneros Carballido cuando fue ministro durante el mandato de Pedro Pablo Kuczynski. “Estuve solo tres meses, en el 2018 [como ministro de Cultura] y no, para nada, no lo conocí de nada al señor (Richard) Cisneros ”, exclamó.

