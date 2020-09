El jefe de Estado, Martín Vizcarra, brinda conferencia de prensa este miércoles 30 de setiembre, fecha que coincide con el cumplimiento de un año de la disolución del Congreso anterior.

Conferencia Martín Vizcarra | EN VIVO

14:07 Sobre seguimiento de personas infectadas, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, refirió que se está reforzando el servicio de telesalud para advertir sobre posibles contagios de COVID-19.

14.02 Presidente promulgó la ley de trabajadoras del hogar que fue recientemente aprobada por el Congreso de la República.

13.59 El jefe de Estado anunció que, tras un análisis con funcionarios del Ministerio de Salud, acordaron que se levantará la cuarentena localizada en las provincias de Abancay, Huamanga y Huánuco a partir del 5 de octubre.

13.56 Martín Vizcarra: “El COVID-19 no ha sido aún vencido, el virus sigue presente. Así que todos sigamos siendo responsables hasta que llegue la vacuna y tengamos la inmunización. No nos confiemos. Después no nos estemos quejando de un rebrote producto de nuestra propia irresponsabilidad”.

13.55 “Estamos mucho mejor preparados para un posible rebrote”, refirió el mandatario Vizcarra respecto al trabajo para enfrentar la pandemia.

13.53 ″A partir del 10 de octubre va a haber mucho más orden porque hemos aprendido en este proceso y estamos corrigiendo errores para hacerlo más digital y más ordenado", señaló el presidente respecto a la entrega de segundo bono que se realizará a través de billeteras electrónicas.

13.50 Martín Vizcarra: "Nos hemos olvidado, pareciera, de que muchos peruanos sufren de otras enfermedades y que también han sufrido en esta etapa la falta de atención porque el esfuerzo del Estado y el sistema de salud ha sido atender pacientes con COVID-19″.

13.43 Respecto al retiro de aportes de la ONP, el mandatario manifestó que también debe llegarse a un acuerdo con el Parlamento. “No queremos pensar en el presente solamente”, dijo.

13.42 Martín Vizcarra: “Vamos a presentar el proyecto y también aceptamos algún aporte o complemento del Congreso de la República, pero trabajemos juntos en favor de los peruanos”.

13.40 “Creemos que es una propuesta prudente y localizada en los ciudadanos que más lo necesitan”, acotó la titular del MEF.

13.39 La ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, comunicó que han diseñado un proyecto para ayudar a deudores. Este consiste en que el Estado será un aval parcial ante las entidades financieras y estas deberán comprometerse en reprogramar los pagos.

13.33 En cuanto a los vuelos internacionales, que iniciarán a partir del 5 de octubre, el presidente precisó que se autorizarán los viajes a los siguientes destinos: Colombia, Ecuador, Panamá, Paraguay, Uruguay, Chile y México.

13.32 “Vamos a intensificar la fiscalización”, indico el presidente Vizcarra, respecto a las personas que incumplen las normas impuestas durante el estado de emergencia.

13.30 Respecto a la fase 4 de reactivación económica, el mandatario señaló que se establecieron algunos cambios para que pueda mejorar el sistema financiero y la promoción del empleo.

13.29 “Hoy, soy presidente de la República, pero también soy un ciudadano que quiere lo mejor para su país, y tengo la convicción de que lo vamos a lograr. Nuestro foco de atención sigue siendo la lucha contra la pandemia, pero tenemos otros temas pendientes”, refirió el jefe de Estado.

13.28 El Presidente Vizcarra felicitó la aprobación de la norma de paridad y alternancia. Comentó que su Gobierno trabajó para que hubiera presencia de mujeres en los distintos ministerios.

13.25 Martín Vizcarra: “La disolución no fue una herramienta para controlar las instituciones. El actual Congreso no es favorable al Ejecutivo, es más, le negó la confianza a un Gabinete recientemente formado. Por eso, en este día, quiero ratificar el carácter constitucional de la medida tomada un año atrás”.

13.24 Martín Vizcarra: “Algunos han pretendido confundir firmeza con autoritarismo, valentía con dictadura, nada más alejado de la realidad. Incluso, llegaron a calificar la disolución del Congreso como un golpe de Estado. Los hechos han demostrado lo contrario, el Tribunal Constitucional determinó que la disolución estaba enmarcada en la Constitución”.

13.22 Martín Vizcarra: “Lo que no obtuvieron en las urnas decidieron conseguirlo a través de la fuerza, los ataques y la imposición. Soy un presidente que ha gobernado frente a la adversidad y siempre con apoyo del pueblo”.

13.22 Martín Vizcarra: “Se requiere que las fuerzas políticas actúen con responsabilidad y coloquen por encima de sus intereses partidarios, los intereses del Perú”.

13.20 “Una de las decisiones más importantes y más difíciles de mi vida, que estuvo amparada en la Constitución Política y tuvo el amparo de todos los peruanos”, señaló el jefe de Estado sobre la disolución del Congreso el 30 de setiembre de 2019.

Nota previa

El presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, dará una conferencia de prensa este miércoles 30 de setiembre, al cumplirse un año de la disolución del Congreso anterior.

El jefe de Estado lidera un Consejo de Ministros, iniciado esta mañana, y a las 13 horas aproximadamente dará un mensaje en el que anunciará nuevos alcances y medidas de la lucha contra la pandemia de la COVID-19 en el país.

El pronunciamiento de Vizcarra Cornejo se da en el marco del día 199 de la declaratoria del estado de emergencia nacional por la llegada del nuevo coronavirus, el que se inició desde el 16 de marzo de este año.

¿Qué medidas se esperan que anuncie Vizcarra sobre los créditos personales?

El mandatario anunció el último martes que en este Consejo de Estado analizarían la propuesta para solucionar el problema de los créditos personales en el sistema financiero.

Señaló que la idea es consensuar con los planteamientos del Congreso de la República, y lograr un aporte integral en beneficio del país.

Por su parte, el primer ministro Walter Martos precisó que la iniciativa que trabajan desde el Ejecutivo no solo se enfocará en la reprogramación de deudas, sino también en un reajuste de los intereses.

Un año de la disolución del Congreso

Este 30 de setiembre se cumple un años desde que Martín Vizcarra disolvió constitucionalmente el Congreso de la República. El hecho hasta ahora es criticado por sus opositores, a pesar que el Tribunal Constitucional respaldó la medida.

Martín Vizcarra, últimas noticias:

