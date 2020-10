Gerardo Sepúlveda: Poder Judicial revocó impedimento de salida del país por 6 meses en su contra

La Sala Penal Anticorrupción del Poder Judicial decidió revocar el impedimento de salida del país por 6 meses impuesto al empresario Gerardo Sepúlveda, quien es investigado por la Fiscalía en el caso Interoceánica Sur.

En efecto, la Sala del Poder Judicial decidió aceptar el recurso de apelación presentado por la defensa de Gerardo Sepúlveda contra la decisión de Jorge Chávez Tamariz, juez quien determinó la orden restrictiva en su contra.

Es así que la Corte Superior Nacional de Justicia Especializada resolvió: “Declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por la defensa del investigado Gerardo Sepúlveda Quezada, en consecuencia, revocar la medida de impedimento de salida del país por el plazo de seis meses contra el referido imputado”.

Asimismo, la de Sala de Apelaciones indicó que no habría peligro de fuga debido a que Sepúlveda cuenta con arraiga laboral, además de asistir a todas las citaciones impuestas por el Poder Judicial sobre su caso.

Ante este punto, la defensa de Gerard Sepúlveda señaló “que no se cumple con el presupuesto de peligro de fuga para dictar la medida de impedimento de salid del país, puesto que, no se habría tomado en cuenta el hecho de que su país de origen no es el Perú”.

Asimismo, la resolución del Poder Judicial que tal decisión de revocar el impedimento de salida del país en su contra se debe a que el empresario “no solo ha cumplido las reglas de conducta que se le ha impuesto, sino que también, ha concurrido a las citaciones fiscales correspondientes”.

En esa misma línea, la Sala de Apelaciones precisó que esos hechos también es un indicador de que el imputado tiene la voluntad de someterse a la persecución penal y, por tanto, su comportamiento de ser valorado positivamente.

