Comisión de Ética rechazó indagar a congresista que bailó en fiesta durante emergencia

La Comisión de Ética del Congreso de la República rechazó abrir una indagación preliminar contra el congresista Walter Rivera de Acción Popular, quién fue registrado bailando en una fiesta pese a estar prohibida toda reunión social durante el estado de emergencia nacional.

En efecto, con cuatro votos en contra, uno a favor y una abstención; la Comisión de Ética negó iniciar la investigación contra Walter Rivera, integrante de este grupo congresal que fue captado durante una fiesta sin respetar el distanciamiento social recomendado para evitar el contagio del nuevo coronavirus (COVID-19).

Fue durante la sesión de la Comisión de Ética que el mismo Rivera negó que haya infringido las normas de prevención ante la pandemia y aseguró que se trataría de “una difamación de un enemigo político".

Seguidamente, el parlamentario contó que el hecho ocurrió durante la inauguración de un local en San Luis y que, previamente, había “exigido que no haya licor y que las mesas estén separadas" .

“En el momento que yo me retiraba un empresario me pidió cortar la cinta y reventar el champan. Comenzó a tocar una orquesta, luego una señorita se me presenta y le dije que bailaba y me retiraba, que fue lo que hice”, manifestó Rivera ante la comisión.

En las imágenes difundidas por redes sociales, se ve que el legislador participó de una celebración con orquesta y se muestra bailando con una mujer. Si bien los participantes tienen mascarillas, no se aprecia la distancia social.

En declaraciones a La República, Walter Rivera consideró que su actuación no fue un desacierto y que se presentaría ante la Comisión de Ética, grupo de trabajo al que pertenece.

“Yo lo que tengo como único cargo en mi consciencia es que fui para apoyar en la inauguración. Además, solo asistieron familiares, no es que fue más gente. Calculo que hubo no más de 12 personas. Yo he sido sorprendido. Al final, bailé y me retiré”, contó el legislador a este medio.

