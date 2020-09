Cara a Cara. El primer debate entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y Joe Biden se llevó a cabo este martes con un caótico enfrenamiento.

Augusto Álvarez Rodrich calificó como una vergüenza el debate presidencial, pues, desde su punto de vista, ambos candidatos solo se dedicaron a insultar y no a proponer ideas para el electorado.

“Esto se desmadró, fue una vergüenza donde ha perdido la política de Estados Unidos”, aclaró.

Según medios estadounidenses como The New York Times y The Washington Post, el debate fue un caos y un suceso feroz. Asimismo, una encuesta local reveló que para los televidentes Biden ganó el careo con un 60%.

Otro sondeo también expuso que un 69% se sintió molesto durante el enfrentamiento de Trump y Biden, mientras que un 31% estuvo entretenido y un 19% se sintió pesimista.

Para el periodista, esto no afectará el rumbo de los resultados de la elección en EE.UU., por lo que el exvicepresidente del Partido Demócrata seguirá siendo el gran favorito para llegar a la Casa Blanca.

“Se vio un debate desesperante por la cantidad de insultos (...) Es sorprendente de que Estados Unidos esté cayendo en lo que pensábamos solo ocurría en países en desarrollo y eso pasa por elegir a un señor como Donald Trump”, añadió.

