Walter Gutiérrez: “No sería raro que Cáceres Llica renuncie al Gobierno Regional de Arequipa”

Elmer Mamani

“No he desaparecido”, asegura el vicegobernador Walter Gutiérrez. Señala que ha trabajado desde su despacho del Gobierno Regional de Arequipa. En la víspera envió cartas notariales al consejero Harberth Zúñiga y al presidente del Consejo Regional Wilie Ayñayanque, por insinuar que no hace nada desde su cargo. También enviaría una al gerente general Gregorio Palma.

¿Qué ha hecho durante la pandemia?

He visitado hospitales en mi propio vehículo, ya que el oficial desapareció. Verifiqué como iban los trabajos en el Goyeneche y el Honorio Delgado. A mi no me pagan por fiscalizar, sino por sustituir al gobernador (Elmer Cáceres), pero no puedo venir y sentarme en la silla, soy una persona activa.

¿Cuál es su relación con el gobernador?

Desde febrero no hemos cruzado palabra. Por aquí se dice que el gobernador va a ser candidato presidencial y creo que buscan que mi imagen no sea positiva para que pidan mi revocatoria. Sin embargo voy a demostrar mi capacidad de trabajo si renuncia.

¿Por qué cree que no le asignan nada en la gestión?

No creo que él, sino el entorno. Sus asesores, su gente, le dicen que voy a tomar fuerza. Los que están ahorita hacen daño, como el mismo (gerente Gregorio) Palma.

¿Qué la parece la gestión?

No estoy satisfecho. Tampoco de la Contraloría y Fiscalía porque han entrado tantas veces aquí y no ha pasado nada.

¿Es mucho más grande la ambición política del gobernador?

En el periodo de alcalde de la provincia de Caylloma, dos veces renunció por la ambición de llegar a la Región. No sería raro que lo hiciese de nuevo.

¿Está en condiciones de asumir el cargo de gobernador?

Muchas veces es el carisma que te hace que llegar a presidente, pero es tu capacidad intelectual que hace que te rodees de buenos técnicos para hacer un buen gobierno.