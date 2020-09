Martín Vizcarra sobre últimos audios: “No los he escuchado por salud mental”

El presidente de la República, Martín Vizcarra, sostuvo que por su salud mental no escuchó los últimos audios que involucran a su exasistenta Karem Roca con Edgar Alarcón, quien lidera las investigaciones en su contra desde el Congreso.

El jefe de Estado ha sido vinculado en el caso de las presuntas irregularidades en las contrataciones de Richard Cisneros, más conocido como ‘Richard Swing’, luego de que se difundieran las conversaciones con sus extrabajadoras.

“Yo no he escuchado los (últimos) audios por salud mental que ahora tanto necesitamos. No los he escuchado. Me dicen que hay horas y horas, que los expertos los escuchen, verifiquen, contrasten porque a veces precipitadamente se da por cierto lo que dicen”, declaró el mandatario a la prensa.

Los últimos audios difundidos el fin de semana revelarían que Karem Roca llevaba un tiempo coordinando con el presidente de la Comisión de Fiscalización, Edgar Alarcón, respecto a la información que podría brindar sobre el caso Richard Swing.

Asimismo reiteró que la crisis política, que dijo ya estar superada, se debió a la información que divulgó su exasistente, quien era parte de su círculo de confianza desde hace años. “La señora Karem Roca ha traicionado mi confianza , suele ocurrir. Soy una persona que confía en las personas de su entorno”, mencionó.

En esta misma línea, señaló que no es una persona que guarda rencores, en referencia a las declaraciones de su exvicepresidenta Mercedes Aráoz el último fin de semana. Agregó que la respuesta que su Gobierno tiene a las críticas en su contra es con “más trabajo”.

“Que se verifique y, en función a ello, que se proceda como dice la ley. Que el Ministerio Público se tome el trabajo de escuchar las horas de grabación, nosotros esas horas estamos trabajando. La única forma de respuesta que tenemos es con más trabajo”, resaltó Martín Vizcarra.

