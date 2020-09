Frepap plantea que víctimas de COVID-19 tengan garantizado el acceso a servicios funerarios

La bancada del Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap) ha presentado un proyecto de ley para que las víctimas mortales de la COVID-19 sin solvencia económica tengan acceso a servicios funerarios de calidad.

De esta manera, se intenta brindar facilidades desde el Estado para que puedan conseguir un nicho de manera segura y a un precio asequible, sin poner en riesgo la salud de los familiares y respetando la dignidad de los fallecidos.

PUEDES VER Fiscalía incluye al exasesor presidencial Óscar Vásquez en la investigación del caso Richard Swing

La congresista Luz Milagros Cayguaray Gambini, autora de la Ley que garantiza el acceso a los servicios funerarios para las víctimas mortales de la COVID-19” señaló que a raíz de la pandemia se ha incrementado la demanda para un espacio en los cementerios y servicios funerarios en general.

Cientos de familias, al no tener los recursos económicos para cubrir un entierro digno, optaron por contratar servicios alternativos no regulados, exponiendo su salud, pues no se practicaban los protocolos de bioseguridad correspondientes .

Muchas familias de escasos recursos, que han perdido a sus seres queridos debido a la pandemia del #COVIDー19, no han podido acceder a servicios funerarios de calidad. Por ello, nuestra congresista @LuzCayguaray, presentó un proyecto de Ley, que garantiza el acceso (1/2) pic.twitter.com/idvmNbOHwu — Bancada Frepap (@FrepapBancada) September 28, 2020

Asimismo, indicó que hasta el momento no hay una norma que regule la ubicación en camposantos de los pacientes que fallecen a causa del coronavirus.

Iniciativa propone que municipalidades gestionen habilitación de camposantos

El documento presentado por el Frepap detalló que, de ser aprobada la ley, durante sus primeros 90 días de vigencia la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales deberá identificar y poner a disposición de las municipalidades todos los predios que estén aptos para la construcción de camposantos y locales que brinden servicios funerarios.

PUEDES VER Presidente Martín Vizcarra se reunió con Manuel Merino en Palacio de Gobierno

“Las municipalidades provinciales desarrollarán las acciones necesarias a fin de realizar la habilitación respectiva. La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales verificará y supervisará el adecuado uso de los bienes asignados a las municipalidades provinciales”, precisa el informe.

En la misma línea, se dispone que los deudos paguen tarifas preferenciales y que las municipalidades garanticen “hasta el 25% del número total de tumbas o nichos para el caso de ciudadanos en situación de pobreza o pobreza extrema”.

Frepap, últimas noticias:

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacas de los temas que marcan la agenda nacional.