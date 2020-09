Arequipa: Elmer Cáceres Llica respalda en el cargo a su amigo Hugo Mendoza

El gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, defendió la contratación de su asesor y amigo, Hugo Mendoza Choquehuanca. Sostuvo que él habló con la pareja del consultor y que ahora son una familia feliz.

“Yo he conversado con su esposa, me ha indicado que toda esta normal, que tienen una familia bonita, tienen su hijo y están felices. Se han podido equivocar en su momento, se han equivocado seguro... Si su esposa me indica que sigue la denuncia y que si hay un maltrato de violencia contra la mujer, mañana mismo se retira a esa persona”, declaró Cáceres, quien evitó hablar más del tema.

Sobre el archivo del proceso, el fiscal de Familia, Juan Carlos Medina Ortiz, quien estuvo a cargo del caso, indicó que presentó el archivo en marzo de 2020. Señaló que en los primeros meses, la agraviada no acudió a dar su declaración, pero a que finales de marzo finalmente se presentó. Sobre las razones de su pedido de archivamiento, Medina indicó que no podía dar detalles exactos ya que tiene bastantes casos de violencia a su cargo. Se desconoce si su disposición de archivo fue consentido por la otra parte.

Dessy Zanabria, directora del Centro de Prevención del Abuso Sexual Infantil (CPAS), sostuvo que pedirán explicaciones al Ministerio Público. “Este caso lo estaba llevando el Ministerio de la Mujer. Vamos a consultar cuáles han sido los antecedentes y las decisiones que han tomado”, indicó.

El fiscal Medina descartó que haya un desistimiento en la denuncia contra Mendoza, debido a que no cabe esta figura.

Exigen su salida

Diversas organizaciones civiles en contra de la violencia de cualquier tipo, mediante un pronunciamiento exhortaron al gobernador Elmer Cáceres retirar de manera inmediata al consultor Hugo Mendoza. El hoy trabajador de la entidad en setiembre de 2019, fue acusado de violencia familiar por parte de su pareja. Incluso el juez Aldo Rodríguez Huanqui, del onceavo Juzgado de familia, otorgó medidas de protección a la víctima.

Ante la presión de diversas organizaciones, Cáceres cedió en separarlo del cargo el año pasado. Sin embargo desde julio de 2020, Mendoza fue nuevamente contratado como consultor. Se le paga S/ 8 mil del Fondo de Asistencia Gerencial (FAG) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La medida del gobernador se dio pese a que es presidente de la Instancia Regional de Concertación para Erradicar la Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar.

Dessy Zanabria, directora de CPAS, señaló que están sumamente preocupados e indignados por la decisión del gobernador. “Esta reconsideración nos da señales que el gobernador no está en empatía, ni tampoco está en la línea de la lucha contra la violencia. Nosotros rechazamos y no toleramos la violencia en contra de quien venga”, declaró Zanabria.

El retorno, de Mendoza al GRA, resaltó Zanabria, deja la puerta abierta para la contratación de cualquier personaje denunciados por delitos de violencia sexual o de intento de feminicidio. “Por un tema moral, ético y político, la destitución del señor Mendoza es lo más adecuado que necesita nuestra región”, indicó.

En le pronunciamiento firmando por AMPRO-Perú, CPAS, Ni Una Menos-Arequipa, y Paz Perú, también se pide al gerente general del GRA, Gregorio Palma, reconsiderar sus declaraciones. Palma mencionó que los problemas personales y la parte profesional son totalmente distintas en referencia a Hugo Mendoza.

Cáceres en tres días decide postulación

Elmer Cáceres Llica, anunció que decidirá su candidatura a la presidencia de la República en los próximos tres días.Indicó que tiene opciones. “Sobre la candidatura, todavía no me voy a pronunciar sino hasta tres días. Todavía existen invitaciones a nivel nacional, pero hay proyectos y obras por terminar en la región”, dijo.

Como se recuerda, este 30 de setiembre vence el plazo para que los aspirantes puedan inscribirse a un partido político y puedan participar como candidatos en las próximas elecciones generales del 2021.

Por otro lado, Cáceres descalificó el informe de Contraloría donde se señala que las obras que se realizaron en el hospital COVID-19 Honorio Delgado no eran prioritarias. “No es malo (la obra), si hubo cola en ese momento no hubo un triaje adecuado. Está demostrado claramente”.

Elmer Cáceres Llica, últimas noticias: