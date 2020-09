Sandra Castro: “En nuestra institución, ningún fiscal es indispensable”

La fiscal y coordinadora del equipo especial del caso Cuellos Blancos, Sandra Castro, se refirió a las últimas declaraciones de la fiscal Rocío Sánchez, quien aseguró que evalúa dar un paso al costado por sentirse “presionada” ante supuestas presiones para la entrega de documentos a tiempo, y el probable alejamiento de aspirantes a colaboradores eficaces del caso.

“Si ordenar el trabajo es presionar, no entiendo. Respecto a estos colaboradores eficaces que he visto que amenazan a la autoridad que se van, es algo inconcebible. El caso es de la institución, no del fiscal, en nuestra institución existen muchos fiscales probos, ninguno es indispensable. Yo cuento con un equipo de fiscales adjuntos y asistentes, quienes son personas probas y tienen la capacidad de sacar adelante este caso”, indicó en Canal N.

Consultada sobre la queja de los fiscales superiores por la demora en la entrega de estas carpetas, afirmó que siempre debe existir un orden para que no haya disconformidad con los funcionarios de alto rango y que, como coordinadoras, ellas les alimentan con información para evitar situaciones incómodas.

Sobre la falta de coordinación que ronda en el caso y que se ha ventilado públicamente, explicó que uno de los motivos recae en los chats de Rocío Sánchez con Carlo Magno Salcedo, asesor del Partido Morado.

“Se trata de un chat con un asesor de un partido político, quien ha sido empleado del abogado de un colaborador. Sobre eso existe un cuestionamiento y bueno, se ha tomado en prevención, más aún que existe esta dificultad de los colaboradores eficaces a quienes se les requirió prisión preventiva por la falta de trabajo en equipo y esto tenemos que mejorar”, sostuvo.

Finalmente, negó haber mantenido contacto con el presidente de la República, Martín Vizcarra, y afirmó que tres abogados que representan a otros aspirantes a colaboradores acudieron este lunes a su oficina para manifestarle su deseo de continuar con su aporte a la investigación.

