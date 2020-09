Elecciones 2021: Pedro Cateriano confirma acercamiento con Todos por el Perú

El exjefe del gabinete ministerial, Pedro Cateriano, confirmó que ha conversado con el presidente de Todos por el Perú, Aureo Zegarra, sobre una posible candidatura para las elecciones generales del 2021.

“Hoy, con el grupo de personas que hemos estado trabajando, vamos a tomar una decisión. Creo que hay varios motivos (para participar en estos comicios) políticos y por la situación del país. Hay que aportar y por razones cívicas, en circunstancias como estas, uno no puede ni debería replegarse ”, declaró el ex primer ministro a La República.

Asimismo, Cateriano Bellido comentó que antes de las elecciones congresales de este año tuvo una invitación de Julio Guzmán, líder del Partido Morado, pero en dicha oportunidad nada se concretó.

“Guzmán es una persona a la que tengo respeto y valoro que participe en la vida pública del país. Pero las circunstancias cambian. No es una decisión fácil”, señaló el político peruano.

Cabe resaltar que el domingo 27 de setiembre, Aureo Zegarra sostuvo que su agrupación ha tenido acercamientos con Pedro Cateriano para que postule a la presidencia.

“Han estado en conversaciones con nosotros en estos últimos 15 días, el señor Jorge Nieto y el ex premier. Ellos tienen coincidencias con nuestra ideología, que es el humanismo integral de centro, y nuestra visión de país", dijo en entrevista con Canal N.

Zegarra, asimismo, aclaró que no se ha comunicado con Fernando Cillóniz. “No lo conozco de forma personal y no ha tenido la gentileza por lo menos de llamarme. El presidente del partido es quien habla y obviamente no hemos tenido ningún tipo de cercanía”, puntualizó.

Actualmente, en Todos por el Perú hay pugnas internas. El 1 de octubre, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debe ratificar dos fallos a favor de Zegarra respecto a un reclamo de otros dirigentes por presuntas irregularidades en las últimas internas de la organización.

