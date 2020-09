Edgar Alarcón niega coordinaciones con abogado de Karem Roca: “Tengo otras prioridades”

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Edgar Alarcón Tejada, se pronunció sobre su presunto vínculo con Fabio Noriega, abogado de la exasistente presidencial Karem Roca.

El excontralor rechazó haberse reunido con Noriega hasta en tres oportunidades para hablar sobre la situación legal de la extrabajadora de Martín Vizcarra, tal como se difundió el fin de semana.

“ Yo no he participado en ningún tipo de coordinaciones previas a la entrega de los audios , que se dio en la puerta (del Palacio Legislativo) un día antes del pleno y luego hice de público conocimiento. De otros audios no sé nada", dijo el congresista de Unión por el Perú (UPP) a Canal N.

En ese sentido, aclaró que solo recibió tres grabaciones, las cuales difundió en el hemiciclo el pasado 10 de setiembre. Dichas conversaciones provocaron la presentación de una moción para vacar a Vizcarra Cornejo.

Sobre Fabio Noriega

Alarcón explicó que sí conoce a Fabio Noriega, pero él solo fue a su despacho, no a la Comisión de Fiscalización.

“ Me parece que la estrategia del señor es vender que puede solucionar los problemas a todo el mundo . He hablado con él. Fue a decir ‘soy abogado’ y quería dejar un documento donde pedía garantías a la señora Karem Roca. Yo le dije que acá no lo podía dejar", contó el parlamentario.

Por último, Edgar Alarcón insistió en no estar detrás de las acciones de Karem Roca o haberle dado indicaciones.

“Sería bueno que le pregunten a ella porque yo no he participado para nada en ningún acuerdo previo a la grabación o posterior (...) Tengo otras prioridades”, puntualizó.

Sobre una eventual salida del grupo de trabajo parlamentario que preside, reiteró que no lo hará. “No voy a renunciar, yo sé que estoy trabajando en base al reglamento del Congreso y a las normas que amparan el trabajo de la Comisión de Fiscalización”, afirmó.

