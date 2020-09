La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso debe decidir hoy si aprueba dos informes que recomiendan procesar al legislador Edgar Alarcón, presidente de la Comisión de Fiscalización, por denuncias constitucionales que presentó la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por indicios de enriquecimiento ilícito y peculado.

PUEDES VER Abogado de Karem Roca dijo que elaboraba informe de Edgar Alarcón, según exasesor

En el caso de enriquecimiento ilícito agravado, se imputa a Alarcón un desbalance patrimonial de 201.337 soles e ingresos bancarizados por 275.664 soles, “cuyos orígenes y depositarios se desconocen”, entre junio de 2016 y julio del 2017, cuando era contralor, entre otros gastos no justificados.

En el caso de peculado doloso, se denuncia que, como gerente de Operaciones y de Auditoría de la Contraloría, vicecontralor y contralor, Alarcón autorizó el pago de servicios no prestados con fondos de caja chica por 32.417 soles y a través de comprobantes por 458.469 soles.

Camino a la justicia

Si la Subcomisión aprueba estos informes, la decisión pasa a la Comisión Permanente. Si esta la ratifica, ordena la investigación por 15 días. El resultado de la indagación puede llevar en última instancia en el Congreso a que los casos de Alarcón suban a una siguiente etapa, que es la investigación preparatoria, paso anterior a los juicios.

PUEDES VER Cecilia García postuló al Congreso con otra identidad tras denuncias por agresión

La Subcomisión está integrada por cuatro congresistas de Acción Popular, dos de Alianza para el Progreso (APP), dos de Unión por el Perú (UPP), dos de Podemos, dos de Fuerza Popular, dos del Frepap, dos de Somos Perú, uno del Partido Morado y uno del Frente Amplio. Se debe descontar un voto de UPP, el propio Alarcón que tendrá que abstenerse, y otro de Somos Perú que aún no designa al reemplazo de César Gonzales.

Otro informe en agenda del lunes plantea procesar al exlegislador Héctor Becerril por un caso de tráfico de influencias: habría pedido casi 300 mil soles para interceder por una obra.

PUEDES VER Richard Swing no habrían cumplido el 95% de contratos con el Mincul

Un tercer informe recomienda archivar la denuncia constitucional al excongresista Moisés Mamani, porque ha fallecido.

Otra denuncia constitucional presentada por Ávalos contra Alarcón, por un presunto soborno, espera en la Subcomisión el análisis de los técnicos.

Alarcón intentó acceder a los expedientes de la Subcomisión pese a que aún no había proceso. Incluso envió al abogado Gustavo Acurio, acciopopulista al igual que el presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Luis Roel.

Acurio ha sido vinculado con entornos de los congresistas acciopopulistas Ricardo Burga y Leslie Lazo. No obstante, Burga niega cercanía. “Lo conozco, pero nunca ha trabajado conmigo. Es más, he tenido muchas discrepancias con él”, señaló.

Audios, chats, denuncias

A las denuncias contra Alarcón en la Subcomisión se suma un audio presentado por el cantante Richard Cisneros (Richard Swing), el último viernes 25 en el Legislativo, alegando presuntos vínculos del congresista upepista con un complot para lograr la vacancia presidencial. El registro no es muy bueno y deberá pasar por análisis.

PUEDES VER Elecciones 2021: Frente Amplio ratificó precandidatura presidencial de Marco Arana

En los audios, se oye a Roca y a su exabogado Fabio Noriega hablar sobre sus relaciones con Alarcón. Roca dice que su amiga se comunica con un asesor de Alarcón de apellido Seminario. En el personal del despacho del upepista figura Dante Seminario, un acciopopulista vinculado al Instituto Belaunde, que preside Carlos Guibovich, primo del legislador Otto Guibovich, vocero del grupo de Acción Popular.

Seminario además es sindicado como proveedor ‘fantasma’ de Alarcón en la Contraloría en la denuncia constitucional por supuesto peculado doloso.

PUEDES VER Cuellos Blancos: cuatro aspirantes a colaboradores eficaces en riesgo de retirarse

En su documento, Cisneros insiste en que Noriega operaba para el upepista en un complot.

En la Fiscalía, llegó también el domingo una denuncia del comunicador Óscar Vásquez, exasesor del presidente Martín Vizcarra, contra el exabogado de Roca registrado en los audios “por acoso, hostigamiento y otros”. Vásquez relata que Noriega intentó contactarlo hasta interceptando a su hijo porque no le respondía.

PUEDES VER Aglomeración y desorden tras visita de presidente Martín Vizcarra a Tacna [VIDEO]

Esa denuncia incluye un chat que Vásquez señala que llegó a su celular. Se lee: “Buenas tardes, Dr. Vásquez (...) soy el abogado Augusto Montes (...). Mi interés por conversar con Ud. es traerle alternativas de solución para el tema del Sr. Ricardo Cisneros y otros, por ser el suscrito la persona encargada de presentarle un informe jurídico preliminar a solicitud del Sr. Alarcón de la Comisión de Fiscalización”. El número que aparece de quien envía el mensaje es de Noriega. Augusto es su segundo nombre y Montes su apellido materno.

Chat lo menciona

Fabio Noriega, exabogado de Karem Roca, se presenta como Augusto Montes, con su segundo nombre y apellido materno, y asegura que opera para Alarcón, según denuncia de exasesor presidencial Óscar Vásquez, que ya tiene la Fiscalía.

Casi medio millón sin explicar

El caso de enriquecimiento ilícito es el más grave: la pena llega hasta 15 años de cárcel. El informe recomienda procesarlo.

Audio

Fragmento 1

Grabaciones por analizar de Karem Roca y su exabogado Fabio Noriega presentadas a Acusaciones Constitucionales apuntan a Alarcón.

Fabio Noriega: Yo te voy a hacer leer el informe que estoy haciendo (...) en el cual no te menciono. Me ha dicho que le haga una ayudamemoria (...). Tú me dices: “ya está bien esto...”.

Karem Roca: Ya. Ahora yo te quiero pedir un favor. Yo me he comunicado con él por otra persona, una amiga (...). Yo ya no quiero que se comuniquen con ella para nada.

FN: ¿Quién?

KR: Esteee... Edgar Alarcón tiene un asistente que se llama Seminario.

FN: Sí, sí lo conozco.

KR: Él se comunica con una persona y ella me datea a mí.

Fragmento 2

Se oye a Noriega decir que se reúne con Alarcón y trata de calmar a Roca.

Fabio Noriega: Tranquila, lo armamos todo, conversamos, chévere, y para adelante, mana. Lo que quiero es sacarte libre del Congreso. En la Fiscalía ya yo me encargo, yo sé cómo hacerlo. Si yo le doy ese correito que estoy... que te voy a dar la copia y le voy a dar a (...) antes de..., para que veas, ¡paaa! Y se lo voy a dar a (¿Edgar?...). Yo me he reunido tres veces con él..

Karem Roca: ¿Con Edgar Alarcón?

FN: Ahhh...

KR: ¿Y qué te ha dicho de mí, que yo he dicho la verdad o la mentira?

FN: Me dijo... Me insistió de Óscar Vásquez (...).

Edgar Alarcón, últimas noticias:

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacas de los temas que marcan la agenda nacional.