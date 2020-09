Congresistas de cinco bancadas registran denuncias por violencia de género

Seis legisladores, integrantes de cinco bancadas del Congreso de la República, suman distintos tipos de denuncias por violencia física y psicológica contra la mujer, de acuerdo a un reciente informe de Cuarto Poder.

Moisés González Cruz - Alianza para el Progreso

El miembro de Alianza para el Progreso Moisés González Cruz fue denunciado en 2017 por su conviviente tras haberla atacado verbalmente mediante llamadas y mensajes de texto.

Un año después, las agresiones continuaron y volvió a ser denunciado por la mujer, esta vez por tocamientos indebidos y por violar su privacidad al llevarse su teléfono celular tras una discusión.

Incluso en mayo del 2020, cuando ya era congresista, lo volvió a denunciar por violencia psicológica tras un episodio de insultos y recriminaciones.

“Hemos podido superar ese momento difícil y he decidido dejarla con mis hijas y yo me he ido a otro lugar”, dijo el acusado con relación a los hechos de violencia que habría cometido.

Omar Merino López - Alianza para el Progreso

También por Alianza para el Progreso, el parlamentario Omar Merino López ha sido denunciado hasta en dos ocasiones por violencia de género. En enero del 2017, la madre de su hijo le interpuso una demanda por maltrato psicológico.

Un año y medio después, volvió atacarla de forma verbal por temas económicos. Según el actual presidente de la Comisión de Salud del Legislativo, no recuerda este hecho pero sí afirma que el caso se archivó porque se trataba de una acusación falsa.

Juan Carlos Oyola Rodríguez - Acción Popular

El actual congresista de Acción Popular Juan Carlos Oyola Rodríguez fue denunciado en el 2019 por acosar a través de llamadas a su expareja.

De acuerdo a la acusación fiscal, el hoy titular de la Comisión de Vivienda la acosaba “cada vez que ella no le contestaba las llamadas". "Él la insultaba llamándola de otros números telefónicos. La denunciante describe a su exenamorado como muy insistente y eso perturbaba su tranquilidad”, se lee en el informe. El caso llegó a un juzgado de paz, donde la denunciante se retractó.

Héctor Maquera Chávez - Unión Por el Perú

Uno de los casos más graves es el de Héctor Maquera Chávez de Unión Por el Perú, quien luego de ser puesto en libertad condicional por el ‘Andahuaylazo’ en el 2011, fue denunciado en el 2014 por agredir físicamente a la madre de su hijo.

El testimonio narra que en esa fecha le pidió que se retirara del inmueble que habitaba mientras esta se encontraba embarazada. Tras la negación de la mujer, este cometió violencia física contra ella.

Arón Espinoza Velarde - Podemos Perú

Por Podemos Perú, Arón Espinoza Velarde registra una denuncia por violencia psicológica contra su esposa, interpuesta a fines de junio del 2017.

La acusación señala que Espinoza Velarde amenazó con viajar fuera del país “dejando de lado sus empresas para que se muriera de hambre". Además, la mujer asegura que al pedirle que se retire, el vocero de Podemos Perú “llora y se autolesiona”.

Miguel Ángel Vivanco Reyes - Fuerza Popular

En Fuerza Popular, Miguel Ángel Vivanco Reyes fue acusado en 2017 por su empleada de haberla encañonado con un arma de fuego para obligarla a retirar una fuerte suma de dinero de su cuenta bancaria, alegando que antes le había sustraído dos cheques de S/ 10.000 cada uno.

El actual vicepresidente de la Comisión de Defensa Nacional del Parlamento informó que el caso fue archivado en el 2018 luego que la Fiscalía declarara falsa la denuncia de Noemí Elizabeth Agilar Gamboa.

¿Dónde denunciar actos de violencia contra la mujer?

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).

