Combina no acepta pedido de Ética para conciliar con Cecilia García tras tildarlo de “lobista”

El congresista César Combina (Alianza Para el Progreso) se negó a presentarse a una cita hecha por la Comisión de Ética Parlamentaria para conciliar con su homóloga Cecilia García (Podemos Perú).

La convocatoria era para este lunes 28 a las 11.00 a. m. en el marco de las investigaciones que sigue el referido grupo de trabajo contra García por calificar como “lobista de las AFP” a Combina.

A través de sus redes sociales, el legislador de APP ratificó su posición de denunciar a Cecilia García por sus expresiones y se refirió sobre las dos acusaciones contra la congresista de Podemos Perú por presunta apología al delito y vulneración a la vida, el cuerpo y la salud.

“En la Comisión de Ética buscan una conciliación con Cecilia García, pero salen más hechos de violencia de parte de esta congresista. Nosotros persistiremos con la denuncia, porque el Congreso no puede seguir siendo un escondite de los que se cambian el DNI y buscan impunidad ”, manifestó César Combina en sus redes sociales.

Asimismo, Combina remitió un oficio a César Gonzalez, presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria, y acotó que Cecilia García habría postulado a cargos de elección popular en 2018 y 2020 con dos identidades distintas.

“Este cambio de identidad y doble declaración jurada requiere la atención de la comisión [de Ética], puesto que al generársele otro DNI, queda la duda de la identidad verdadera de una parlamentaria; y por ende, se pone en debate la institucionalidad del mismo Parlamento (...)”, indica el documento.

En consecuencia, Combina Salvatierra puntualiza la necesidad de la “defensa de nuestra institución [Congreso]”. Añade que “toda acción que pueda poner en duda a nuestra institución, la transparencia y el orden democrático (...) debe ser investigado con toda celeridad".

Respecto a la denuncia sobre las expresiones de Cecilia García, el parlamentario consideró que “ no es de índole conciliable ”.

En efecto, el 14 de agosto, César Combina acusó a García Rodríguez, luego de que la legisladora criticara a su colega por proponer que el proyecto de ley para que los exaportantes de la AFP retiren el 100% de sus fondos regrese a ser evaluada por la Comisión de Economía.

“Desde el inicio de este Congreso he sido objeto de sus ataques y difamaciones. Este es un comportamiento nada ético y también un delito (…) Ahora me califica de lobista de las AFP , pese a que he demostrado mi trabajo en favor de los aportantes y exaportantes”, expresó Combina en aquel entonces.

