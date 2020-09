La noticia del fallecimiento de Pedro David Pérez Miranda, más conocido como Peter Ferrari, presuntamente por coronavirus se dio a conocer este fin de semana.

Augusto Álvarez Rodrich recordó que este personaje era vinculado desde los años 90 al delito de lavado de dinero que, según la hipótesis, venía de la minera ilegal y el narcotráfico. No obstante, hasta el momento nunca hubo una acusación formal por parte de los fiscales.

“Esto puede generar un escándalo tremendo, pero el tema de fondo es la demora en la que incurren los fiscales peruanos para tomar decisiones (...) No es posible que te manden 41 meses de prisión preventiva en condiciones complicadas sin que los fiscales puedan plantear una acusación”, manifestó.

En este sentido, aclaró que este problema también se puede observar en la investigación de Los Cuellos Blancos, pues tras dos años de pesquisas no existe una condena a ningún implicado. Para AAR, es inaudito que los fiscales se tomen tanto tiempo para tomar decisiones de casos concretos.

“Hasta ahora solo logran prisiones preventivas, pero no logran resultados que es lo que estamos demandando y hay que exigir”, alegó.

Por otro lado, el periodista se refirió a los fiscales del caso Lava Jato, quienes han realizado un buen trabajo en la lucha anticorrupción, sin embargo, luego de cinco años del escándalo de Odebrecht solo hay prisiones preventivas, arrestos domiciliarios e impedimentos de salida.

“Los fiscales deben actuar con más rapidez para plantear acusaciones, pero a veces pienso que se les va la mano en el figuretismo (...) No es posible que nos pasemos cinco años en el caso Lava Jato, dos años con Los Cuellos Blancos y en el caso de Peter Ferrari no se le pudo plantear una acusación eso a mí me parece inmoral, eso me parece mal”, indicó.

