Susel Paredes: “Yo no soy una perseguidora de ambulantes, cumplo funciones de acuerdo al reglamento”

Susel Paredes responde en la siguiente entrevista sobre el acuerdo recientemente suscrito entre Fuerza Ciudadana (el movimiento que ella integra) y el Partido Morado, que lidera Julio Guzmán. Advierte que en la elección venidera hay dos grandes adversarios: el populismo y el autoritarismo.

Yo pensé que era alguien más de izquierda. ¿O es que han cambiado sus simpatías ideológicas en este último tiempo?

No, ¿por qué dices eso? Yo soy una persona de izquierda, del centro de la izquierda y, además, recuerde, yo soy activista LGTB. ¿Qué países le otorgaron a la comunidad LGTB la mayor igualdad en el mundo? Los socialdemócratas. Ningún país socialista. Yo me ubico ideológicamente con absoluta claridad en un centro izquierda republicano, que se puede traducir como socialdemocracia.

¿Y usted considera que el PM es socialdemócrata?

Sí, yo creo que sí. Se autodefinen como un partido de centro democrático republicano.

¿De centro o de centroizquierda?

Ellos de centro, yo de dentro izquierda.

Usted va a llevar la izquierda al PM, entonces.

Sí, claro.

¿Ha conversado con Julio Guzmán sobre estas inquietudes ideológicas?

Sí. Tenemos muy buena comunicación. En el país estamos frente a unas elecciones en donde tenemos a dos grandes adversarios: el populismo y el autoritarismo. Y ante ellos, necesitamos un centro republicano que pueda consolidar la democracia en el país de cara al bicentenario.

Usted empezó en el Partido Socialista.

Sí, claro.

Luego pasó a Tierra y Libertad.

Bueno, casi la mitad del Partido Socialista nos fuimos a Tierra y Libertad. Considere que en la izquierda siempre hay mucho debate. La gente de izquierda permanentemente debatimos ideas y contrastamos propuestas, es casi como alumnos y alumnas sanmarquinas. Nunca tenemos una clase en paz, siempre estamos discutiendo, pero al final nos reencontramos a cada rato. Lo que nunca he sido es tránsfuga porque mis ideas están siempre en la misma línea.

Por eso, empezó en el PS, luego TL…

Todos de la misma ideología.

Luego en Fuerza Social.

También.

Mi pregunta es, ¿se va a quedar en el PM?

No sé.

No sabe.

Nadie sabe. Acuérdese que los que hacemos política pensando todos los días nos cuestionamos y cuestionamos nuestra realidad. Lo que tengo hoy día es una lealtad con un acuerdo político que ha hecho FC con el PM, y esa lealtad estará incólume hasta acabar las elecciones.

No garantiza que se vaya a quedar en el PM, entonces.

Pero no garantizo que me vaya a ir del PM, tampoco.

¿Se va a inscribir en el PM?

Claro que me voy a inscribir.

¿Se va a inscribir pero no garantiza que se vaya a quedar, entonces?

¡Claro que me voy a quedar! O sea, estamos haciendo un acuerdo programático que ha durado meses consolidar, como se hace seriamente la política, y vamos a cumplir con este acuerdo hasta el último día del acuerdo. Y, como creo que vamos a llegar al gobierno, mantendremos esa alianza. Me voy a quedar en el PM mientras dure el acuerdo con FC. La política que necesitamos es una política de nosotros, no la política del yo que destruye la democracia. Yo estoy en el PM por un acuerdo político. ¿A dónde va, que no lo agarro?

Usted ha pasado por varias agrupaciones. ¿Es difícil hacer vida partidaria en el Perú?

Me encanta la vida partidaria, que esté llena de debates, convicciones, es un reto, una complicación, pero nos encanta a los políticos y las políticas. Salvo que sea un partido neonazi o fascista o religioso, donde no hay nada que discutir y la Biblia te dice lo que debes hacer. En el caso de los partidos democráticos, se discute todo. Usted incluso me ha hablado de organizaciones que ya ni siquiera existen, ya ni están inscritos, ya han desaparecido.

¿Le interesa integrar la plancha presidencial del PM?

La legislación señala que hay elecciones internas y hay que someternos a ellas. Y, nuevamente, la política no se hace desde el yo sino desde el nosotros. Lo que yo quiero es que lleguemos al bicentenario institucionalizados. Hagamos un análisis numérico: hay 24 partidos en el JNE y un grupo de ellos está de oferta y hay un grupo de personas que quiere ser candidatos y se ponen de acuerdo. Eso es lo que está pasando, esa es la tragedia de la democracia peruana. Nuestra democracia requiere una institucionalización. Yo siempre voy a querer ser presidenta del Perú, hace años que quiero, pero no es una cuestión de “yo”.

Entiendo, pero en este caso me refería más a la opción de vicepresidente, porque asumo que Guzmán será el candidato.

Siempre es una opción. En política hay que estar abierta a tomar decisiones. Pero mi forma de hacer política, y por eso es que estoy siempre en una organización, es desde el colectivo.

¿Qué responde a quienes la señalan como alguien que se ha dedicado en los últimos tiempos a perseguir ambulantes, uno de los sectores más vulnerables que hay? ¿Le parece justa esta crítica?

A mí me parece que es un derecho constitucional opinar. ¿Cómo voy a calificar yo otra opinión?

¿Le parece justa o no esa crítica?

Ni siquiera la evalúo. Yo cumplo con mi función, que es ordenar la ciudad. Y ordenar la ciudad implica ejecutar unas ordenanzas que tienen sanciones económicas y complementarias. Una de ellas es la retención de la mercadería de los ambulantes. Pero yo no soy una perseguidora de ambulantes, eso no es cierto. Yo cumplo las funciones de acuerdo al reglamento. Como bien dice, hay gente que dice que yo persigo ambulantes. No, yo quiero ordenar la ciudad y por eso salvo vidas. En los operativos más grandes que he tenido como el traslado de La Parada al mercado mayorista de Santa Anita, hubo orden. El orden cuesta, pero sin muertos. Luego, clausurar 18 discotecas en Los Olivos donde asistían delincuentes, que te rastrillaban una pistola, también cuesta. Y ordenar Gamarra también me costó. Pero eso es lo que he hecho.

¿Es posible conciliar sus posiciones de mujer de izquierda con la retención de mercadería de personas que se ganan la vida vendiendo en las calles?

Por supuesto que sí. En las municipalidades hay dos maneras de enfrentar el tema. Hay una mano dura, que es fiscalización , y una mano promotora, que es desarrollo empresarial.

Y usted es la mano dura, digamos.

Yo soy la mano dura. Y no es que yo venga un día y te retengo. Yo me desgañito advirtiendo que voy a retener por lo menos un mes antes, todos los días, con mi propia voz. Yo camino en la calle y digo que de acuerdo a la ordenanza tal está prohibido el comercio ambulatorio y pido que se retiren voluntariamente porque se va a proceder a retener.

Sí, de hecho yo recuerdo una frase suya: “No se puede vender nada en Gamarra, ni un calzón”.

Sí, porque está prohibido. Mi misión es que se cumplan las normas, y eso hago. Y las normas dicen multa y retención

¿Y le gusta ese trabajo?

Me gusta. Es difícil, pero ordenar la ciudad es un reto maravilloso. ¿Usted se imagina como era La Parada antes? Las ratas caminaban encima de los costales. Ahora anda al mercado de Santa Anita. ¿Eso cuesta trabajo? Sí. ¿Cuesta que te odien? Sí, también. Pero lo que más vale es la mejora de la ciudad y del país.

¿Le cuesta convivir con ese odio?

A mí me insultan todos los días pero después me quieren. Hay ambulantes que después de que los he perseguido me han hecho madrina de su galería.

¿Por qué dejó de trabajar con George Forsyth?

Porque cumplí un ciclo. Ganó las elecciones, conversamos en el café San Antonio y me dijo: “ordéname Gamarra”. Y se la dejé ordenadita.

¿Y no había opción de seguir? ¿Pasó algo?

No, solo cumplí mi ciclo. Es más, me fui con un saludo del concejo entero de regidores de La Victoria, firmado por el señor Forsyth. Verdad, voy a colgar eso en mi Facebook. No ha habido ninguna diferencia importante.

¿Tiene alguna relación ahora con el señor Forsyth?

No, él está ocupado y yo estoy ocupada.

Usted es una activista LGTB reconocida. Intuyo que en la campaña llevará propuestas al respecto.

Obviamente, presentaré el proyecto de ley de matrimonio igualitario. ¿Hay alguna duda? Si estoy denunciando al Estado peruano por eso. Incluso, eso está en el programa de la Bancada Morada. La presencia de Alberto De Belaunde me entusiasma.

¿Y el aborto libre?

Yo lo que plantearía es la despenalización del aborto. ¿Quiénes se mueren por abortar en el Perú? Las chicas pobres, porque las que tienen dinero van a una clínica. Las pobres son las que mueren desangradas porque han ido donde un carnicero y, encima, las quieren meter presas. Entonces, primero debemos tener una educación que incluya una salud sexual y reproductiva amplia para que todos puedan cuidarse. La penalización del aborto mata a las mujeres pobres, directamente. No me parece justo que a una mujer, después de sufrir tanto, encima la quieras meter presa.

De acuerdo…

Ahora, claro, seguro que los de Con mis Hijos no te Metas van a decir que eso es satánico.

Se lo van a decir.

Estoy acostumbrada. Pero yo no estoy postulando para ser monja de un convento. Hay que garantizar que la libertad de todos y todas esté garantizada al margen de su fe religiosa. ¿Se imagina que ganen los testigos de Jehová y nadie quiera hacerte una transfusión en un hospital público? Eso puede pasar si gana una opción religiosa. La religión no puede determinar las políticas públicas. Por eso es muy peligroso tener partidos con bases desde la Biblia, porque la Biblia es un libro que determina la conducta de las personas. Y las políticas públicas deben estar basadas en las evidencias.

¿Un partido con base religiosa como el FREPAP le parece peligroso?

Un partido como el FREPAP tiene una explicación social. Es un partido con un fuerte componente agrícola y colonizador de partes de la selva y que hay que explicar en un determinado contexto. Lo que me parece peligroso es que la religión le imponga a quienes no tenemos esa religión determinadas políticas públicas. Todos tienen derecho a postular, por supuesto.

¿Cuál considera que debería ser el principal tema en esta campaña?

Yo creo que lo más importante es la reactivación económica. Ocho millones de desempleados exigen que sean tomadas seriamente por el Estado y el Ministerio de Economía. Yo tengo un pequeño café con un empleado, en Magdalena, y no he podido acceder a Reactiva. Mis dos socias y yo estamos sustentando el negocio hasta que podamos salir adelante. Pero hay familias que viven de esos pequeños negocios, por ejemplo los miles y miles de restaurantes. Lo más importante ahora es tener una política de recuperación del trabajo de las personas, dar un fuerte apoyo a los pequeños negocios que son los que más trabajo le dan a los peruanos y peruanas. En eso tenemos que concentrarnos. Y luego, tener un sistema de salud único que garantice que ninguna persona en el Perú muera asfixiada en la puerta de un hospital.

