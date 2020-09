Nuevos audios confirmarían que Karem Roca tenía un pacto con Edgar Alarcón

Nuevos audios revelan que Karem Roca, exasistente del presidente Martín Vizcarra, contó a su abogado Fabio Noriega que estaba grabando las conversaciones con distintas personas presuntamente involucradas en el caso Richard Swing.

Le aseguró, además, que no había comentado de estos audios a ninguna persona para mantener las reservas. “Te juro que ni siquiera lo he mencionado y te lo juro, te lo vuelvo a jurar por la vida de mis tres hijos, que es lo más sagrado que tengo, que nadie sabe de mis audios”, dijo Roca Luque, de acuerdo con reportaje de Cuarto Poder.

No obstante, durante una sesión de la Comisión de Fiscalización a la que fue citada, Roca negó haber grabado las conversaciones que fueron difundidas e, incluso, señaló a la Marina como autores de estos presuntos actos de “chuponeo”.

“ Desde que llegamos a Palacio de Gobierno tuve oportunidad de saber que inteligencia de la Marina tenía todos esos amplios temas (espionaje telefónico) , creo que podría pensar que todavía se mantiene”, aseguró.

“No quiero quedar mal con Alarcón”

Otro aspecto relevante que se mencionó en los audios nuevos es que llevaba un tiempo coordinando con el presidente de la Comisión de Fiscalización, Edgar Alarcón, respecto a la información que podría brindar sobre las contrataciones de Ricardo Cisneros en el Ministerio de Cultura.

“ Lo que no quiero es quedar mal con Alarcón, porque ellos me han cuidado . Él fuera otro, es político, ya hubiera lanzado a la prensa lo mío, ¿entiendes? Pero no lo ha lanzado y quiero que cuides eso. Para mí es un caballero, para mí. Cuando decido guardar algo, lo guardo hasta la tumba, de verdad. Yo, esa es un arma para mí”, expresó la extrabajadora de Palacio de Gobierno a su abogado.

Además, durante la conversación, Roca Luque y Noriega exaltan al congresista Alarcón, a quien consideraron una persona respetable. “Porque, mira, Alarcón puede tener todo lo que tú digas, pueden decir todo, pero si él no hubiera tenido esa arma de audio, no se hubiera podido defender. Y él no es malo, no es malo. Alarcón, yo pienso que no es malo”, manifestó la exasistente.

PUEDES VER Ministro del Interior resalta prohibición de reuniones sociales en la playa

Acuerdo para grabar a Richard Swing

En otro audio, que fue difundido por la cuenta de Facebook de Ricardo Cisneros, se puede escuchar que Karem Roca coordinaba nuevamente con su abogado para realizar una grabación al cantante en donde este exprese el probable vínculo amical que mantenía con Mirian Morales.

"Tú me consigues un número equis que no tenga que ver conmigo, contigo, y en tú delante lo llamo. (...) Y lo grabamos. Porque, cómo se llama, este, yo sé, por todo lo que tú vas a escuchar que yo voy a decirle, que todo lo que él me dijo, y él me dijo, ¿no? ‘Yo te quiero mucho’”, señaló Roca Luque.

Días atrás, el cantante refirió que se dio cuenta que la ahora exasistente de presidencia lo estaba grabando. Pese a ello, dijo que decidió seguirle el juego.

“No es verdad lo que digo en ese audio. Lo que dije fue para saber hasta dónde llegaba. Y descubrí que ella actuaba según lo que le indicaba Edgar Alarcón y sus asesores”, sostuvo Cisneros.

Richard Swing, últimas noticias:

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacas de los temas que marcan la agenda nacional.