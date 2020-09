Mercedes Aráoz sobre Martín Vizcarra: “Debe ser juzgado después de su mandato”

A días de cumplirse un año de la disolución del Congreso, Mercedes Aráoz, exvicepresidenta de la República y quien tuvo un papel clave en ese contexto, se pronunció sobre el frustrado intento de vacancia del mandatario Martín Vizcarra.

La también exintegrante del anterior Parlamento comentó sobre los audios que involucró al jefe de Estado en el caso de las contrataciones irregulares de Richard Cisneros, más conocido como Richard Swing.

“Tal como lo dije en la época de Pedro Pablo Kuczynski, se ha abusado de dos figuras que deben ser usadas solo en los extremos: de la vacancia y del voto de confianza. Me hubiese mantenido como cuando fue el caso de Kuczynski, que él debe ser juzgado después de que terminara su mandato ”, declaró Aráoz Fernandez para Trome.

No obstante, la ex alta funcionaria resaltó que le sorprende el hecho que en las grabaciones Martín Vizcarra coordine presuntos ocultamientos por parte de sus trabajadoras a los fiscales que dirigen la investigación en mención.

“Ante el hecho de que su secretaria le diga que querían poner un fiscal corrupto y él, en vez de decir vamos a denunciarlo, no lo denuncia, llama la atención el ocultamiento. Lo otro son chismes, no puedo juzgarlo, pero las conversaciones que él tiene sí son muy delicadas”, mencionó.

Sin embargo, enfatizó en que los hechos deben investigarse en el Ministerio Público y que cuando él termine su mandato como presidente de la República, sea procesado por los cargos que las autoridades consideren pertinentes.

Por otro lado, la exvicepresidenta sostuvo que conoció a Karem Roca y Mirian Morales, protagonista de otros audios por los que la primera fue separada de su cargo y la segunda renunció a él.

“ Karem era una persona que moría por el señor Vizcarra , o sea de un amor filial muy fuerte, para llamarlo así. Ella lo decía así y sí era muy muy pegada a él, y a Mirian la he conocido posteriormente en la época ya del gobierno. (Vizcarra) la puso como el enlace con la bancada PPK inclusive”, mencionó.

Mercedes Aráoz sobre la relación amical que tuvo con Martín Vizcarra

La excongresista también mencionó anécdotas de la relación amical que, según señala, tuvo con Martín Vizcarra, cuando era el primer vicepresidente de Pedro Pablo Kuczynski, y la transformación de esta a la pérdida de confianza entre ambos.

“Parábamos en mi casa. Almorzábamos juntos todos los días. Compartíamos hasta el plato porque yo comía menos que él y eso era parte del compartir diariamente. Celebré su cumpleaños con mis amigos llevándolo a una peña”, comentó.

No obstante, mencionó que el ahora presidente era “quien se estaba apartando”. Asimismo, sostuvo que no cumplió muchas promesas que le hizo como cuando “la dejó plantada” en reuniones pactadas.

“Varias veces me ha hecho muchas promesas y no ha cumplido y ha mentido diciendo cosas como ‘efectivamente regreso en la tarde a conversar contigo’. Me mandó un mensaje. Esa misma tarde nunca apareció. Me dejó plantada, por ejemplo. Y al día siguiente, que era Día de la Amistad, me manda un mensaje desde el avión diciéndome: ‘Ya regreso a Canadá, que tengas un feliz Día de la Amistad’”, señaló.

Áraoz Fernández precisó que el inicio de la desconfianza que tiene hacia Vizcarra Cornejo fue cuando no atendía sus llamadas ante la crisis política generada por el pedido de vacancia de Kuczynski.

Mercedes Aráoz: “No juré como presidenta, tomé una encargatura”

Asimismo, la exfuncionaria enfatizó en que no juró como presidenta interina el 30 de setiembre de 2019, ante el intento de vacar a Martín Vizcarra por haber disuelto el Congreso. Señaló que “tomó un encargatura” que hasta ahora considera constitucional, pese a que el Tribunal Constitucional declaró lo contrario.

“ Yo no juré como presidenta, yo tomé una encargatura . Efectivamente, las formas no son las más bonitas ni las más adecuadas, pero a mí me tocaba si el Congreso lo suspendía porque había hecho un acto que para nosotros en ese momento era una infracción a la Constitución. Sigo pensando que lo era”, sostuvo.

Cabe mencionar que la Fiscalía de la Nación archivó la denuncia contra Mercedes Aráoz por los presuntos delitos de usurpación de funciones, nombramiento ilegal, entre otros, que presentaro los excongresistas Marco Arana y Wilbert Rozas, de la exbancada del Frente Amplio, por haber jurado en reemplazo de Martín Vizcarra en un proceso declarado posteriormente como inconstitucional.

