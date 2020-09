Fiscales reclaman a Rocío Sánchez por no entregar información

Fiscales superiores y supremos asignados a la investigación de los implicados en caso denominado Los Cuellos Blancos del Puerto comunicaron a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, que enfrentan serias dificultades para avanzar en sus indagaciones debido a que la fiscal provincial Rocío Sánchez no suele responder a sus requerimientos de información. Bajo la tutela del despacho de Sánchez se encuentran los audios incriminatorios de las interceptaciones judiciales que implican a magistrados, congresistas, exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura, políticos y empresarios, entre otros. También es responsable de la serie de colaboradores eficaces y de la corroboración de la declaración de estos.

El miércoles 9 de setiembre, la fiscal de la Nación decidió nombrar a la fiscal provincial Sandra Castro en reemplazo de Rocío Sánchez como coordinadora de los despachos que son parte de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra el Crimen Organizado del Callao. Para reforzar los esfuerzos investigativos sobre el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, Zoraida Ávalos mandó que los despachos de Sandra Castro y Roxana Jáuregui se sumaran a las pesquisas, ya que solo se encargaba de las mismas la fiscal Rocío Sánchez. En consecuencia, las carpetas y expedientes deberían haberse distribuido entre las tres fiscales.

Sin embargo, de acuerdo con fuentes del Ministerio Público, y documentos de los despachos implicados a los que tuvo acceso La República, todavía no se cumple con la repartición de los casos. La adopción de esta medida es de extrema importancia para que la investigación produzca mejores resultados que los obtenidos durante el tiempo en el que Rocío Sánchez tuvo exclusivamente el caso en el nivel provincial.

La fiscal mantiene en su base de datos, aparte de los audios de las escuchas telefónicas, las declaraciones de los aspirantes a colaboradores eficaces, entre otros testigos de relevancia, evidencias cruciales para emprender nuevas diligencias y eventualmente sustentar denuncias penales.

Admisión de demora

“Los fiscales superiores y supremos dependen mucho de esta información que maneja la fiscal Rocío Sánchez. Si no contesta a las solicitudes de información, difícilmente se logrará concretar las acusaciones. Por eso la fiscal de la Nación dispuso distribuir las carpetas a cada una de las tres fiscales para ‘desatorar’ el caso, pero eso todavía no ocurre”, dijeron fuentes de este diario en el Ministerio Público con conocimiento de los hechos.

La República llamó varias veces directamente a la fiscal Rocío Sánchez, y también por intermedio de la oficina de prensa del Ministerio Público, pero, lamentablemente, no se logró obtener sus declaraciones.

Empero, el miércoles 23 de setiembre, en una entrevista para Canal N, la fiscal Rocío Sánchez se refirió a los reclamos de los fiscales que afirman que “amarra” la información sobre el caso de Los Cuellos Blancos del Puerto, y dio a entender que se trataría de una “presión” para que deje el cargo y descartó que renunciaría al mismo.

“Hay algunas quejas de los fiscales superiores alegando que me demoro en remitirles la información”, se defendió: “Se hacen pedidos inexactos, y yo tengo que trasladar esos pedidos a Constelación (el equipo especial de escuchas telefónicas judiciales) y Constelación ha contestado los oficios recién este año, en el mes de febrero. Luego vino la pandemia y recién estamos elevando esto (las respuestas a los pedidos de información) a los (fiscales) superiores. (Lo que necesito es) que me dejen trabajar porque todos los días estoy haciendo entregas de carpetas y revisando folio por folio”.

Sin embargo, otra historia relató el coordinador del Equipo Especial del caso Los Cuellos Blancos, el fiscal superior Víctor Túllume Pisfil, en un informe que elevó a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos: “A la fecha hay gran cantidad de oficios de diferentes carpetas fiscales dirigidos a la fiscal provincial Rocío Sánchez para que remita actas de transcripción de registro de comunicaciones y copias de grabaciones en audios. Sin embargo, no ha dado cumplimiento en forma oportuna a los mismos, pese a reiterados pedidos e incluso coordinados vía WhatsApp”.

Como indicaron las fuentes consultadas, sin los audios y las respectivas transcripciones de las grabaciones que hizo el equipo de escuchas Constelación, resulta una tarea titánica organizar expedientes acusatorios. Pero no solo la ausencia de dicho material reclamó el fiscal superior Víctor Túllume Pisfil. Tampoco se facilitaron las corroboraciones o verificaciones de las declaraciones de los colaboradores eficaces, claves para identificar delitos y más imputados de la red criminal.

“A la referida magistrada también se le viene solicitando los actos de corroboración de algunos colaboradores eficaces que tuviera a su cargo, y que tienen relación con magistrados de primera instancia investigados por esta Fiscalía Superior. Sin embargo, tampoco se ha tenido respuesta y señala que oportunamente los hará llegar”, informó el fiscal superior Túllume a la fiscal de la Nación.

Falta de oportunidad

“Es preocupante esta situación porque el tiempo transcurre y no tenemos esa información oportuna, más aún si por información pública se ha tomado conocimiento de que hay ‘colaboradores eficaces’ en la Fiscalía Provincial desde hace dos años atrás”, añadió el fiscal superior Víctor Túllume.

La misma autoridad también expuso que la fiscal Rocío Sánchez no ha respondido a los pedidos de intercambio de información para no duplicar esfuerzos, y que igualmente no ha recibido contestación.

“A la fiscal provincial antes indicada (Rocío Sánchez) se le ha solicitado un cuadro con información de sus hechos, investigados y delitos, a efectos de evitar duplicidad de investigación por los mismos hechos y/o implicados; o para coordinar estrategias comunes de investigación e intercambiar información que resulte útil y pertinente a cada una de nuestras investigaciones (...), sin que hasta la fecha se haya dado respuesta”, remató el fiscal superior Túllume.

En la misma entrevista mencionada, la fiscal Rocío Sánchez aludió a los reclamos de los fiscales superiores y supremos, y deslizó que se trataría de formas de presión que surgieron, coincidentemente, después declaraciones de colaboradores eficaces que involucrarían a funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La autoridad no identificó quiénes serían los nuevos implicados por estas recientes delaciones.

Justamente, el fiscal supremo Jesús Fernández Alarcón, quien fue representante del Ministerio Público en el JNE, es uno de los fiscales supremos que investiga a ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ y que se ha quejado sobre la actuación de la fiscal provincial Rocío Sánchez.

El fiscal supremo reportó a la fiscal de la Nación que Rocío Sánchez levantó la reserva de la identidad de dos colaboradores eficaces, los exasesores del CNM Pablo Morales Vásquez y Miguel Torres Reyna, sin comunicarle de su decisión, no obstante que está encargado del caso en el que están involucradas estas personas. Y tampoco se le comunicó que se encontraban en la condición de colaboradores eficaces.

“La fiscal provincial Rocío Sánchez Saavedra habría procedido a relevar la identidad de dos colaboradores sin tener en cuenta que en el proceso penal en su contra (de Morales y Torres) se encuentra a mi cargo (...) (y tampoco) se ha recibido ningún informe de su colaboración (eficaz de Morales y Torres) que permita dicha revelación para fines de la justicia”, señaló el fiscal supremo Jesús Fernández.

De acuerdo con el informe del fiscal supremo, lo peor es que ambos personajes, Morales y Torres, ahora se presentan en los medios como los supuestos grandes delatores del caso Los Cuellos Blancos del Puerto, cuando lo cierto es que solo la fiscal Rocío Sánchez sabe lo que han dicho como aspirantes a colaborador eficaz.

Fiscal no ha descartado renunciar al cargo

En su última aparición ante la prensa, la fiscal provincial Rocío Sánchez, quien tiene el caso desde julio de 2018, manifestó que recibía presiones. Y ante la pregunta de si dimitiría del cargo, respondió afirmativamente.

“Sí, porque para mí mi tranquilidad y mi familia son primero. Yo no me aferro a los cargos. Si no necesitan que trabaje aquí, me retiro. Están creando un episodio dentro de mis facultades”, señaló.

Sobre las presuntas presiones, dijo a Radio Programas: “Quieren aprovechar la coyuntura para salir tras bambalinas, pero sobre todo hay intereses políticos, económicos para que no continuemos con esta línea de investigación”, indicó refiriéndose al caso del Jurado Nacional de Elecciones.

Informes a la fiscal de la Nación

Los reportes de los fiscales del caso Los Cuellos Blancos sobre la actuación de la fiscal provincial Rocío Sánchez.

