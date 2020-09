Cecilia García habría postulado a cargos de elección popular con identidades distintas

Cecilia García, parlamentaria de Podemos Perú, habría postulado a cargos de elección popular en 2018 y 2020 con dos identidades y DNI distintos.

Cuando se presentó como candidata a la alcaldía de Huancayo, en 2018, lo hizo como Cecilia Jacqueline García Rodríguez, con Documento de Identidad 42806594 y fecha de nacimiento 1980. Para el actual Congreso, dijo llamarse Jacqueline Cecilia y su DNI era 49017178. Además, se señaló que nació en 1979.

Tras conocer los hechos, la Procuraduría del Reniec envió el caso de la congresista a la Fiscalía de Junín, su lugar de origen, con el fin de determinar si existen responsabilidades penales. Esta información fue confirmada por Punto Final.

“No sabía de la denuncia. Sin embargo, no está fuera del radar porque en mi hoja de vida, cuando me presento al Congreso de la República, declaro los procesos penales que tengo y los declaro con mi DNI anterior porque, al margen de que el Reniec haya cancelado mi DNI, yo no dejo de ser la misma persona ”, refirió.

Denuncias contra Cecilia Jacqueline

El referido programa pudo conocer que el primer DNI de la legisladora tuvo documentos fraguados en el proceso de tramitación, hecho por el que lo canceló. Con esta identidad, Cecilia Jacqueline García recibió una demanda.

El señor David Berrocal Pascual la denunció ante la policía de Huancayo, en julio de 2016, por desfigurarle el rostro. De acuerdo con el individuo, la congresista soltó a su perro y este lo mordió en las piernas. Él trató de defenderse del can y, pese a ello, García le arañó el rostro.

“Es un tema de tantos años que no sabía que iba a ingresar nuevamente al escenario. Nunca existió ninguna agresión, de lo contrario, me habrían sentenciado. No se puede negar que el señor fue afectado por mi perro y otros más que siempre están en mi barrio ”, señaló al dominical.

Otro caso en que se vio involucrada data del 2015, en el marco de la campaña “Chapa tu choro”. García era una de las abanderadas de esta consigna. “Yo más que la promotora, me considero la persona que ha dado la cara con esta campaña ‘Chapa tu choro y déjalo paralítico’ porque es una campaña que hace dos años se daba en Trujillo y que nadie dijo ‘¿qué está pasando ahí?’”, declaró en esa época.

Gerald Pacheco Álvarez fue confundido con un delincuente y, a raíz de las agresiones que le propinaron, quedó paralítico. Un familiar de este denunció a la parlamentaria por apología al delito, hecho por el que tuvo que acudir a la Fiscalía a brindar sus descargos. García continuó invocando a la violencia como castigo para los delincuentes y, pese a ello, la demanda fue archivada a su favor.

