Nuevos audios confirman que abogado de Karem Roca se reunió tres veces con Edgar Alarcón

Nuevos audios revelan que Fabio Noriega, abogado de la ex asistente presidencial Karem Roca, se habría reunido hasta en tres oportunidades con el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Edgar Alarcón.

En efecto, en unas grabaciones difundidas por Richard Cisneros, conocido en el mundo artístico como ‘Richard Swing’, se le escucha a Karem Roca coordinar con su abogado para que el excontralor pueda librarla de las investigaciones en su contra.

“Yo le estoy haciendo el proyecto tipo Fiscalía para dárselo a Edgar Alarcón. Tú tranquila, conversamos todo chévere. Para adelante nada más. Lo que él quiere es sacarte libre del Congreso. En la Fiscalía, yo ya me encargo. Yo sé cómo hacerlo. Yo me he reunido tres veces con él ”, le dice Noriega a Karem Roca.

En otro momento, Karem Roca le pide “un favor” a su abogado, encargándole que le diga al asistente de Edgar Alarcón (un hombre de apellido Seminario) que ya no llame a “una amiga” que “le dateaba” todo el trabajo de la comisión que ve su caso.

“Yo me he comunicado con él [Edgar Alarcón] a partir de otra persona. Por una amiga. Te puedo dar su nombre si quieres. Yo ya no quiero que se comuniquen con ella. Para nada”, asegura Roca.

Por otro lado, Fabio Noriega aseguró tener una estrategia para librar a Karem Roca de las investigaciones que viene realizando el Parlamento.

El abogado aseveró poner a Karem Roca dentro de una función intermedia, argumentando que no toma ninguna decisión dentro del despacho presidencial.

PUEDES VER Hernando de Soto y Avanza País coinciden en ideas, afirma presidente de la agrupación política

Otro de los involucrados en la coordinación entre Noriega y Roca sería el actual presidente de la Comisión de Constitución, Omar Chehade, ya que el abogado afirmó que le dijo al legislador de Alianza para el Progreso que “se cuide de Mirian”.

Finalmente, Karem Roca le solicitó a su abogado que se consiga un número para comunicarse con una persona desconocida con el fin de que pueda escuchar su conversación.

Audio 1:

Karem Roca: Ahora yo te quiero pedir un favor. Yo me comuniqué con él [Edgar Alarcón] a partir de otra persona. Por una amiga. Te puedo dar su nombre si quieres. Yo ya no quiero que se comuniquen con ella. Para nada. Edgar Alarcón tiene un asistente que se apellida Seminario .

Fabio Noriega: Sí, lo conozco.

Karem Roca: Él se comunica con otra persona y ella me datea todo a mí. Que ya no se maneje con nadie. Que Seminario no hable ya más con esta persona por nada.

Audio 2:

Fabio Noriega: El 15 lo abordé al toque [a Edgar Alarcón] porque le conseguí el contacto. Esa es una manera de nuestra estrategia. Tú tienes ahí a Edgar. Así como tú tienes tu fiscal, yo tengo a mi contralor.

Karem Roca: Sobre eso te quería hablar....

Fabio Noriega: Yo le estoy haciendo el proyecto tipo Fiscalía para dárselo a Edgar Alarcón.

Audio 3:

Fabio Noriega: Tú tranquila, conversamos todo chévere. Para adelante nada más. Lo que él quiere es sacarte libre del Congreso. En la Fiscalía, yo ya me encargo. […] Yo sé cómo hacerlo. Yo me he reunido tres veces .

Karem Roca: ¿Con Edgar Alarcón?

Fabio Noriega: Sí.

Karem Roca: ¿Y qué te ha dicho de mí? ¿Yo he dicho la verdad o la mentira?

Audio 4:

Fabio Noriega: De ahí te estoy sacando exclusivamente así. Le he dicho yo a Edgar: “Total tú tienes como 10, 15 abogados. Yo te doy como una para que tú lo verifiques nada más”. Ahí le estoy poniendo a Patricia, a Mili, a Óscar. A todos, pero a ti [Karem] no.

Fabio Noriega: Mi opinión legal ahí lo único que le estoy poniendo es de que la señora Karem Roca, si bien es cierto tiene relación intermedia, no toma ninguna decisión . Yo le di todo eso y el pata me dijo “gracias” y me mando la manito. Y después me dijo que si le puedo hacer una guía maso menos para orientarse […] Yo pensé que había sido más mosca.

Karem Roca: Nooo, parece...

Audio 5

Fabio Noriega: Yo le dije Edgar que también hablé con Omar.

Karem Roca: ¿Chehade?

Fabio Noriega: Sí.

Karem Roca: ¿Le has dicho que detrás de él está Mirian?

Fabio Noriega: Yo le dije así nada más. Mira Omar, sabes que lo único que te digo es que te cuides de Mirian .

Audio 6

Karem Roca: Lo podríamos llamar de un número. Tú me consigues un número que no tenga nada que ver contigo ni conmigo y en tu delante lo llamo y tú vas a escuchar. Ahí sí. Consigue un número si puedes y yo en lo llamo para que tú escuches lo que él va a decirme y lo grabamos.

Fabio Noriega: ¿Así?

Karem Roca: Tú lo vas a escuchar. Yo voy a decirle de todo lo que él me dijo. Él me dijo: “yo te quiero mucho”.

Audio 7

Fabio Noriega: ¿Cómo vamos a hacer con Richard Cisneros?

Karem Roca: Este fin de semana tú vienes con el teléfono y lo llamamos (a Richard Cisneros) porque ese teléfono está intervenido.

Fabio Noriega: ¿Si habla? Ya lo habrán puesto en conocimiento. Podemos conversar con Richard a través de su amiga. Podemos probar una relación amical de NN con Richard. Le escuché hablar a esa señora que era la examiga de Richard. ¿Se le puede sacar la lengua?

Karem Roca: ¿A Richard?

Fabio Noriega: Aja

Karem Roca: Sí.

Karem Roca, últimas noticias:

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacas de los temas que marcan la agenda nacional.